Études universitaires à Sept-Îles, c’est possible!

Des contenus faits par et pour nos annonceurs.

Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire

Le meilleur des deux mondes pour Marie-Pier Dumont

Marie-Pier Dumont, étudiante au baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire à l’UQAC.

Afin d’améliorer ses conditions de travail et de mieux concilier sa vie familiale, Marie-Pier Dumont a réorienté sa carrière et a décidé de se diriger vers l’enseignement. La jeune femme de 29 ans, qui réside à Port-Cartier, a effectué un retour sur les bancs d’école en août 2022 en débutant une formation au baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

Ce programme, qui est dispensé en formule d’alternance travail-études sur le Campus de Sept-Îles, lui permettra d’exercer à temps plein la profession d’enseignante dès 2026. D’une durée de quatre ans, le programme s’étend sur trois trimestres, soit l’automne, l’hiver et l’été. Ce métier, qu’elle a l’occasion de pratiquer chaque semaine tout en étudiant, l’inspire au plus haut point.

« Étant maman, l’enseignement me parle beaucoup. Je sais que je vais procurer du bien-être à mes filles, mais aussi à tous les enfants que je vais côtoyer. J’ai envie de partager mon bagage de connais- sances et mon expertise », explique celle qui travaille dans le domaine de l’intervention en matière de périnatalité depuis trois ans.

En se projetant vers le futur, la priorité de Marie-Pier Dumont est de s’épanouir professionnellement, mais surtout de prendre soin de ses fillettes, de deux et quatre ans. En devenant enseignante, elle pourra se réaliser pleinement dans toutes les sphères de sa vie. « Pour moi, c’est la famille d’abord. Je désire avoir du temps avec mes filles en période estivale, mais également la fin de semaine. Le domaine de l’enseignement me permettra d’y parvenir. »

Marie-Pier a un emploi du temps bien garni. Elle étudie le lundi soir, le mardi et le mercredi et elle enseigne dans différentes écoles primaires de son patelin. Elle vaque également à ses occupations d’intervenante. « C’est exigeant. Ça demande beaucoup d’organisation, surtout sur le plan familial. Je dois ajuster mes horaires de travail en fonction de mon école et le soir, je dois étudier », témoigne celle qui participe également à un programme de recherche sous la supervision de la professeure Joanie Desgagné.

Ce projet, rémunéré grâce à un programme de subvention, lui permet d’étudier de quelle manière sont intégrées les perspectives autochtones dans le réseau scolaire de la région des Sept- Rivières. La professeure Desgagné explique : « Nous nous penchons sur les initiatives pédagogiques et psychosociales mises en place dans les écoles urbaines et nous réalisons que c’est à enrichir. L’été prochain, d’autres étudiants aimeraient se joindre à mon équipe. »

Joanie Desgagné, professeure.

Le baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire permet aux gens qui résident à plus de 100 kilomètres du campus de Sept-Îles de suivre la formation en ligne. La période d’admission au programme est actuellement prolongée jusqu’au 12 juin. Le programme est accessible aux Bourses Perspective Québec, qui offrent des sommes pouvant atteindre 20 000 $.