Kanen et Safia Nolin : amour et centres d’achat décrépis

Kanen et Safia Nolin se sont découvert des atomes crochus pendant les 72 heures qu’elles ont prises à mettre sur pieds le nouveau simple de l’artiste innue, intitulé Dead shopping mall.

Dead shopping mall, de Kanen et Safia Nolin, figure parmi les trois morceaux qui mettent le « Deluxe » dans Mitshuap Deluxe, version renchérie de l’album de Kanen paru en avril.

Les deux femmes étaient visiblement dans le même état d’esprit au moment de collaborer.

« La période où on s’est rencontrées, on se questionnait beaucoup sur nos relations », relate la chanteuse innue. « C’est tombé rapidement en discussion sur les déceptions amoureuses, puis on s’est mises à comparer ça à un gros centre d’achat vide, superficiel », poursuit-elle, en précisant que même pleins, les centres d’achat lui inspirent tout ce qui a de plus superficiel dans la société d’aujourd’hui.

Des personnalités similaires

Mais, malgré le caractère plus négatif de la raison derrière ce titre, Kanen mentionne avoir éprouvé beaucoup de plaisir à créer avec une artiste qui l’inspire depuis ses débuts.

« Je me suis rendu compte que nos processus de création ont beaucoup de points en commun », note-t-elle. « Nous sommes deux personnes plutôt solitaires, donc c’était normal pour nous de se séparer quelques heures pour créer, pour ensuite regrouper ce que nous avions fait. »

Si les deux louves solitaires ont pu faire équipe, c’est grâce à Joëlle Robillard, directrice générale et artistique chez Musique Nomade. Cette dernière a mis sur pieds un projet visant à jumeler des artistes allochtones de la province, aux artistes autochtones de son écurie.

« Je faisais la première partie de Safia, quand j’ai dit à Joëlle que j’aimerais, un jour, collaborer avec elle », se souvient Kanen. « À peine deux semaines plus tard, Joëlle m’a annoncé que Safia voulait aussi collaborer », raconte-t-elle, encore un peu surprise.

Celle qui a également collaboré avec Louis-Jean Cormier, dans la version initiale de Misthuap, s’explique bien la complicité qui s’est installée entre elle et sa collaboratrice.

« On a la même manière d’approcher nos émotions, on parle sans compromis de ce qu’on ressent, et on ressent de la force dans ce dont on parle », explique-t-elle.

La mélodie légère et mélancolique qui est présentée est habillée par les paroles fortes et imagées que l’on connait habituellement à ses deux chanteuses, signe que le mot compromis ne faisait effectivement pas partie du processus de création.

L’album Mitshuap Deluxe est disponible sur toutes les plateformes de streaming.