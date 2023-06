Simon Philibert à la barre d’une quotidienne à LCN

Des centaines de messages positifs défilent depuis hier sur la page Facebook de Simon Philibert, qui annonce une énorme nouvelle. Il sera à la barre de la populaire émission À vos affaires sur les ondes de LCN dès cet automne.

« Ça m’impressionne à chaque fois de voir la réaction des gens », lance Simon Philibert, originaire de Baie-Comeau, voyant cette vague de soutien déferler sur ses réseaux sociaux.

Ce dernier fait ses marques depuis dix ans à plusieurs postes, dans nos écrans, à LCN et à TVA.

Non seulement, il peut compter sur les gens de la Côte-Nord pour l’appuyer, mais il a également su se faire connaître de l’ensemble des téléspectateurs du Québec, entre autres, grâce aux émissions Salut Bonjour et Salut Bonjour Week-end.

« Je suis parti de Baie-Comeau en 2013. J’ai vécu à Québec, ensuite à Montréal. […] Mais je garde toujours un attachement avec Baie-Comeau, que ce soit avec mon entreprise ou les différents projets auxquels je participe », mentionne Simon Philibert.

« Que les gens continuent de me suivre, ça me fait toujours chaud au cœur », poursuit-il.

Deux passions

L’émission À vos affaires rallie les deux passions du Nord-Côtier d’origine, soit la télévision et le monde des affaires.

« Je suis entrepreneur depuis que j’ai 12 ans. Donc, pour moi, être capable de joindre cela et d’aller sur le terrain pour parler à des entrepreneurs […] et faire découvrir des belle histoires et des entrepreneurs d’ici, c’est fantastique. C’est le meilleur des deux mondes », déclare l’animateur. « Je ne m’en vais pas travailler, je m’en vais m’amuser, comme je le fais à tous les jours », ajoute-t-il, conscient du changement que la quotidienne apportera dans son travail.

« Ça fait déjà quelques années que Pierre-Olivier Zappa pilote cette émission là et on m’a approché ce printemps pour m’offrir le poste », explique M. Philibert, qui avait l’habitude depuis l’automne de remplacer ce dernier à quelques occasions.

Notons que l’animateur actuel de l’émission, Pierre-Olivier Zappa, a partagé un message aux téléspectateurs hier en vue de son départ et que la dernière diffusion d’À vos affaires est aujourd’hui.