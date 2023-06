Le feu avançait à 35 mètres la minute au moment de décider d’évacuer à Sept-Îles

La suite des choses pour les feux de forêt à Sept-Îles, c’est Dame nature qui en décidera, essentiellement. Le vent et la chaleur peuvent faire tourner la situation rapidement.

Il y a aussi la topographie du terrain à prendre en considération, a expliqué Isabelle Gariépy, de la SOPFEU.

« Ce qu’on peut dire, c’est qu’actuellement on est capable de faire des avancées, car le feu est calme et dort un peu plus », a-t-elle affirmé.

Si l’on se rapporte à jeudi soir dernier, veille de l’annonce des évacuations, on voit bien l’instabilité des feux de forêt. À la fin de la journée, tout le monde de la municipalité a soufflé un soupire de soulagement en rentrant à la maison vers 18h. Le portrait était positif.

« Mais vers 22h, le téléphone a sonné et le scénario était complètement différent », a raconté Denis Clements, coordonnateur des mesures d’urgence à la Ville de Sept-Îles.

Un des feux a connu une progression de 4 kilomètres dans la nuit de jeudi à vendredi.

« Il avançait en moyenne à 35 mètres la minute », a illustré le maire de Sept-Îles. « Alors que la veille, on n’avait pas d’inquiétudes. »

« Un incendie de forêt qui est toujours hors contrôle peut se déplacer », a souligné Isabelle Gariépy.

Tant que le feu n’est pas contrôlé, il peut prendre toutes les tournures.

« Pour un incendie de cette envergure, 33 000 hectares et plus, c’est long. Ce sont des incendies énormes, très grands et beaucoup de travail est nécessaire pour le contenir, tant qu’il n’est pas contenu, il peut bouger », a-t-elle réitéré.

« C’est certain qu’il ne sera pas contenu aujourd’hui (dimanche). Le travail se fait en vue de le contenir à moyen terme », a-t-elle ajouté.

Le feu le plus près est à environ 6 km des résidences, selon les dernières données de la SOPFEU.

Gestionnaire à la Direction de la Santé publique, Lucie Cormier a indiqué que les risques liées à la qualité de l’air sont faibles pour le moment. Cinq capteurs pour un suivi de la qualité de l’air ont été installés. Il sera possible de s’en informer via le site Internet du CISSS Côte-Nord.