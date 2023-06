L’Hôpital de Sept-Îles est prêt pour des évacuations terrestres

Après avoir complété son opération d’évacuation aérienne des patients nécessitant des soins actifs, l’Hôpital de Sept-Îles se tient prêt au cas que des évacuations terrestres soient nécessaires.

« On est en préparation pour la phase 2 qui consiste à faire des évacuations terrestres. On surveille la situation avec nos partenaires, dont la Ville et la SOPFEU. Si le besoin se fait sentir, on sera prêt à aller avec la phase 2 des évacuations », précise la présidente-directrice générale du CISSS de la Côte-Nord, Manon Asselin.

300 personnes feraient partie de la phase 2 des évacuations. Il y aurait 100 personnes provenant du CHSLD. Les 200 autres sont des gens qui sont en ressources intermédiaires, en ressources de type familial ou qui nécessitent des soins à domicilie.

L’opération d’évacuation aérienne pour les patients ayant besoin de soins actifs est terminée, précise le CISSS. 75 usagers ont été évacués, soit 64 de l’Hôpital de Sept-Îles et 11 du CHSLD. Ils ont été transportés vers différentes installations des régions de Québec et de Montréal. Ces évacuations ont été réalisées sur une période de 72 h.

« Je tiens à remercier personnellement tous les gens impliqués dans cette opération d’évacuation de nos usagers. C’est majeur », indique Mme Asselin.

Quant aux jeunes qui sont au Centre jeunesse sur la rue de la Vérendrye, ils ont été relocalisés vers d’autres ressources ou des proches.

Les proches qui souhaitent obtenir de l’information sur leurs proches qui ont été évacués peuvent composer le 418 962-9761, option 0.

-Collaboration Vincent Berrouard