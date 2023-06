Le départ d’une véritable légende

Le Club de natation les Cachalots de Port-Cartier perd son vétéran. Vincent René et ses parents quitteront la région en août, pour s’établir à Québec.

L’organisation des Cachalots a d’ailleurs rendu un hommage à sa « véritable légende », lors de la compétition du 21 mai dernier.

Au cours de son parcours de 25 ans avec les Cachalots, l’homme âgé de 30 ans a réalisé plus d’un exploit comme nageur OSQ (Olympiques spéciaux Québec).

Vincent René a notamment pris part trois fois aux Jeux du Canada (2009-2013-2017), trouvant d’ailleurs place pour quatre finales en 2009 à l’Île-du-Prince-Édouard, a goûté aux Championnats canadiens OSQ à trois reprises (2010-2014-2018) pour une récolte totale de 14 médailles et a été de quatre éditions des Jeux du Québec (2007-2010-2012-2014) pour 11 médailles.

« Ces exploits, il les doit à son travail, sa persévérance, son acharnement et sa détermination. Vincent a la tête dure, faut bien que ça paye un moment donné », a souligné sur Facebook l’organisation du Club de natation de Port-Cartier.

« Blague à part, tous les nageurs du club tireraient avantage à imiter ton éthique de travail. Tu es un athlète exceptionnel que nous avons tous apprécié côtoyer. Tu nous manqueras. Bonne chance dans ta nouvelle vie. »

Vincent René gardera de bons souvenirs de ces 25 ans avec les Cachalots. Il dit avoir aimé nager avec le groupe et faire des compétitions.

« Le fait de nager, ça m’a permis de me garder en forme et de jaser avec mes amis avant et après les entraînements. » Il a aimé faire une dernière compétition avec eux et aussi d’avoir battu ses chronos de référence.

Le Port-Cartois avait également de bons mots à l’endroit de ceux qui l’ont encadré.

« Un gros merci à Caroline Tremblay qui m’a suivi et entraîné le plus longtemps dans ma carrière, à Joëlle Vignola avec qui je termine chez les Cachalots et à toutes les personnes qui m’ont permis de nager et soutenu à Port-Cartier. Je quitte la Côte-Nord, mais je serai toujours un Nord-Côtier, même si je change de région. »

D’ailleurs, sous la publication Facebook du Club de natation les Cachalots, Caroline Tremblay y est allée d’un précieux commentaire.

« Tu as finalement fait plus long que moi Vincent. Quel parcours exceptionnel effectivement! Toujours prêt à tout, tant que tu nages. Plusieurs athlètes devraient avoir ton cœur et ton assiduité. Ça a été un plaisir de te côtoyer, de te montrer, de te guider. »

Un persévérant

La mère de Vincent René, Line Lévesque, a fait savoir que c’est la natation qui a permis à son fils de rester actif, malgré qu’il soit atteint du Syndrome Prader Willi, affectant son tonus musculaire.

« Vincent, c’est un poisson dans l’eau. À 5-6 ans, il a commencé avec les Cachalots, tout en continuant de suivre ses cours. La natation l’a aidé. Il est en santé et il a une facilité avec les styles. L’instinct, il l’avait. »

Elle parle aussi de son fils comme un persévérant. Même lors de ces hivers en Floride avec ses parents, il démontre son sérieux à l’entraînement. « Il s’améliore à s’entraîner seul, sans que personne le pousse. La natation, ça fait partie de sa vie », a-t-elle dit.

Ce départ vers Québec, c’est la fermeture d’un livre pour en ouvrir un autre. Il se rapprochera aussi de sa sœur, Marie-Pier. Vincent René, amant de sports et de spectacles, continuera également de nager avec les maîtres OSQ.