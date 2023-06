Le baseball revit à Port-Cartier

Après un été un peu à la bonne franquette l’an dernier, le baseball prend de nouvelles allures pour la saison à venir à Port-Cartier.

L’an dernier, ils étaient 26 jeunes de 4 à 7 ans à apprendre les rudiments du baseball, les techniques de base. « C’est un sport complexe quand on part de zéro », souligne Dominic Cyr, un des responsables du baseball à Port-Cartier.

Ce dernier et d’autres acolytes ont profité du dernier hiver pour mieux se préparer question de « relancer ça de la bonne manière. » M. Cyr a d’ailleurs fait les démarches auprès d’entreprises de Port-Cartier pour qu’elles commanditent. Ce fut un succès. Un tournoi de balle-donnée aura lieu cet été pour assurer un fond pour les saisons futures.

Le Port-Cartois a aussi été motivé par le fait que son voisin, Philippe Mignault, faisait la route Port-Cartier/Sept-Îles l’été passé, pour que ses jeunes s’adonnent au baseball. « Ça ne faisait pas de sens », a dit Dominic Cyr.

Pas moins de 49 jeunes sont inscrits pour cet été, 31 de 4 à 7 ans pour le volet Rallye Cap supervisé par Philippe Mignault et 18 de 8 et 9 ans pour la formation de deux équipes 9U, catégorie chapeautée Maxime Mayrand.

« On ne savait pas à quoi s’attendre. On a dû refuser des jeunes, même avec une équipe de plus. On s’est fait surprendre », a mentionné M. Cyr.

Pour le moment, l’organisation se limite à ces deux catégories. Elle ne voulait pas voir trop grand et se planter. « Une étape à la fois. »

Avec ce retour du baseball organisé à Port-Cartier après quelques années d’arrêt, les responsables ne veulent pas nuire pas au calendrier des autres sports, notamment le soccer.

Les deux équipes 9U de Port-Cartier joueront des parties une contre l’autre en plus d’affronter les formations de Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre et Baie-Comeau.

Pour 2024, Dominic Cyr vise l’ajout du 11U.