Feux de forêt : les plans changent pour des organisations sportives

C’est congé de baseball et de soccer ce soir. Pour le tennis et le football, ça se passera à l’intérieur.

Les conditions extérieures liées aux feux de forêt et à la qualité de l’air à Sept-Îles forcent des organisations sportives à revoir leur plan.

Le Husky football et le Club junior de tennis tiendront leurs activités du jeudi 1er juin à l’intérieur, au gymnase de l’école Jean-du-Nord pour le premier sport et à l’aréna pour le second.

Quant à l’Association du baseball mineur de Sept-Îles et au Club de soccer NordSoc, les pratiques sont annulées pour ce soir.

L’organisation de Dekhockey Sept-Îles annule les parties de la catégorie atome. Pour celles des adultes, une décision est à venir.