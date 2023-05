Avenir de l’ancienne Cage à Sept-Îles : le Port consultera les citoyens

Le Port de Sept-Îles mènera des consultations citoyennes au cours des prochains mois et l’avenir du bâtiment de l’ancienne Cage aux sports sur la rue Arnaud fera partie des discussions.

« On veut se nourrir des réflexions et des commentaires de la population concernant cette acquisition que le Port a faite et qui présente tout un potentiel », affirme le président-directeur général, Pierre D. Gagnon.

Le Port de Sept-Îles avait fait l’achat de ce bâtiment en début d’année. Pour l’organisation, il s’agissait d’une acquisition qui avait du sens parce qu’elle est déjà propriétaire des terrains adjacents. On parle de ceux qui contiennent la Marina et les terrains de volleyball.

Pour mener la consultation, une plateforme sera mise en place par l’Institut de la gouvernance numérique pour ainsi recevoir les suggestions des citoyens.

Pierre D. Gagnon espère que cette démarche mènera à un projet rassembleur pour ce site.

Les consultations citoyennes s’inscrivent dans une démarche plus large du Port.

« On veut établir un lien avec la population. On veut communiquer à la population nos orientations, mais aussi avoir une rétroaction de la part des citoyens pour aider le Port », ajoute Pierre D. Gagnon.

La plateforme qui permettra de recueillir les commentaires citoyens devrait être mise en place d’ici la fin de l’été ou au début de l’automne.

Vers une année record

Le Port de Sept-Îles a tenu son assemblée générale annuelle le 31 mai. Lors de celle-ci, M. Gagnon s’est dit optimiste afin que le Port établisse un nouveau record en 2023 pour son volume d’activité.

« On a presque la moitié de l’année de fait et on a une avance de près de 2,5 millions de tonnes comparées à pareil moment l’an dernier. On a espoir de franchir le 40 millions de tonnes », affirme le PDG.

Le record historique du Port avait été établi en 1979 avec 35 millions de tonnes.

Avec de tels résultats, le Port de Sept-Îles deviendrait le deuxième au Canada pour le volume d’activité.