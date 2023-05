Feu de forêt : évacuation de la pourvoirie Nipissis et reprise graduelle des activités ferroviaires

Le feu de forêt à proximité du chemin de fer QNS&L et de la rivière Nipissis est toujours actif et sous-observation de la SOPFEU. Les activités ferroviaires de la minière IOC reprennent partiellement et la pourvoirie Moisie Nipissis évacue ses employés de manière préventive.

Le feu de forêt, qui fait maintenant environ 1 731,3 hectares, est toujours actif.

Simon Letendre, porte-parole de Rio Tinto, rapporte que la brigade de Rio Tinto IOC est sur place, pour lutter contre les foyers d’incendie, avec trois hélicoptères affrétés par l’entreprise.

Mardi soir, la SOPFEU effectuait encore des missions d’avions citernes sur le feu. Les spécialistes en comportement continuent d’effectuer des vigies.

« IOC fait des arrosages héliportés et nous allons continuer de les accompagner dans ce travail », dit Isabelle Gariépy, porte-parole de la SOPFEU.

Reprise partielle des opérations

Les opérations ferroviaires qui avaient cessées, ont partiellement repris, mais demeurent limitées par mesure de sécurité.

« Nous travaillons sur des scénarios de reprise complète, en fonction de l’évolution de la situation », dit Simon Letendre.

Les infrastructures n’ont pas été touchées, jusqu’à maintenant.

Évacuation de la pourvoirie Moisie Nipissis

Face à la situation, le conseil de Uashat mak Mani-utenam a décidé d’évacuer les quelques employés présents à la pourvoirie Moisie Nipissis.

« C’est vraiment par mesure préventive, parce qu’il n’y avait pas de danger imminent. Les employés de la pourvoirie commençaient à sentir la fumée », affirme le directeur des communications pour le conseil, Djavan Habel-Thurton.

Les cinq employés ont été transportés en hélicoptère jusqu’à Sept-Îles.