ArcelorMittal veut faire de son usine portcartoise une référence mondiale

Parmi les 88 entreprises finalistes, 33 ont été sélectionnées pour remporter le précieux Mercure dans l’une des 17 catégories, sous les volets Grande entreprise et PME. Photo Facebook FCCQ

La stratégie d’affaires d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada, dans laquelle l’usine de bouletage de Port-Cartier joue un rôle crucial, a été récompensée par la Fédération des chambres de commerce du Québec à Montréal, mardi soir.

En 2022, l’usine de bouletage de Port-Cartier est devenue la première au monde à substituer du mazout par de l’huile pyrolytique de façon continue. Ce biocarburant produit par BioÉnergie Æ Côte-Nord permet de réduire les émissions de GES de la minière.

Cette conversion est un des éléments principaux de la stratégie d’affaires d’ArcelorMittal, qui s’articule autour de sa transition énergétique.

Cette dernière a été récompensée à Montréal, mardi soir. La minière a remporté un prix au concours Les Mercuriades de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Elle a reçu les honneurs dans la catégorie « Stratégie d’affaires à succès Ordre des CPA du Québec ».

« Notre marché est en profonde transformation et nous sommes ravis que la stratégie que nous avons développée pour nous démarquer dans un tel contexte d’affaires soit reconnue dans le cadre d’un concours aussi prestigieux que celui des Mercuriades », a indiqué Mapi Mobwano, président et chef de la direction d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada.

« Je remercie nos employés qui nous permettent de concrétiser un peu plus chaque jour notre vision et je salue également la précieuse collaboration de nos partenaires chez Rémabec et BioÉnergie Æ Côte-Nord Canada. Je suis convaincu que nous allons continuer d’accomplir de grandes choses ensemble », a-t-il commenté.

La minière veut orienter la production de bouletage de son usine de Port-Cartier vers les boulettes à réduction directe. Ce produit est essentiel pour faire fonctionner les fours à arc électrique auxquels se convertissent de plus en plus d’aciéries souhaitant réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

« Notre stratégie d’affaires va nous permettre de devenir un joueur central dans la décarbonation de l’acier. Nous allons surtout faire en sorte d’établir notre usine de Port-Cartier comme une référence à l’échelle internationale », a affirmé M. Mobwano.

Le concours Les Mercuriades est reconnu comme étant un des plus prestigieux concours du milieu des affaires au Québec. Les gagnants ont été dévoilés lors d’un Gala au Palais des congrès, le 23 mai.