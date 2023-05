Port-Cartier et Sept-Îles regroupent leurs zones industrialo-portuaires

Les corporations de développement économique de Sept-Îles et de Port-Cartier ont pris la décision de regrouper leurs zones industrialo-portuaires.

Selon eux, cette décision permettra de consolider le potentiel de ce vaste territoire et favorisera l’attraction de nouveaux investisseurs internationaux et le développement de nouveaux projets.

« Ensemble, nous pourrons profiter de cette visibilité accrue. Nos zones IP génèrent notamment de l’intérêt auprès des promoteurs de projets de transition énergétique, en plus d’offrir de véritables options pour la décarbonation de l’industrie du fer ici au Québec », explique Paul Lavoie, directeur général de Développement économique Sept-Îles.

« La somme des activités commerciales de nos deux zones IP représente tout près de 15% des exportations annuelles du Québec. On parle de fer, d’aluminium et de bois. On s’est dit qu’en faisant un pôle d’attraction on allait être plus attractif à l’internationale », souligne Bernard Gauthier, président de Développement économique Port-Cartier.

Les propos des deux directeurs trouvent écho auprès du président-directeur général du Port de Sept-Îles Pierre D. Gagnon. Selon lui, en regroupant les deux zones qui représentent la moitié de l’activité maritime du Saint-Laurent en tonnage, le pouvoir d’attraction est plus grand.

« La nouvelle zone se présente maintenant parmi les plus grands complexes portuaires en Amérique du Nord, abritant des expéditeurs et des installations de classe mondiale », estime M. Gagnon.

L’idée des zones industrialo-portuaires a vu le jour en 2016 sous le gouvernement de libéral de Philippe Couillard. Sept-Îles et Port-Cartier avaient alors mis en place leurs zones industrialo-portuaires. Avec l’arrivée du gouvernement Legault est venue une nouvelle vision pour le développement soit le programme « Avantage Saint-Laurent». Le gouvernement voulant réduire le nombre de zones, l’idée du regroupement est donc apparue. Cette fusion est notamment rendue possible par le support du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.