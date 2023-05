Des joueurs du Husky font leur place au collégial 

Le football se continuera (encore) à un autre niveau l’an prochain pour des finissants du programme du Husky juvénile de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles.

Six joueurs qui termineront leurs parcours au secondaire en juin poursuivront leur sport au collégial l’an prochain, en plus d’un autre qui, après une année au Cégep de Sept-Îles, renouera avec le football pour la prochaine rentrée avec les Pionniers de Rimouski.

« C’est une belle fierté pour un programme de région éloignée comme le nôtre de voir qu’année après année, bon an mal an, il y a 4, 5, 6 joueurs qui sortent. Ça démontre leur volonté à vouloir continuer », indique l’entraîneur-chef de la formation juvénile, Luc Turner.

Quatre poursuivront l’aventure avec les Gaillards du Cégep de Jonquière, soit Wilfried Konan, Édouard Marcoux, Émile Marceau et Samuel Boudreault. Quant à Abdoul Kabore, il rejoindra les Cougars du Cégep de Chicoutimi.

Si tant de portes peuvent s’ouvrir aux joueurs de Sept-Îles, c’est que les équipes du programme participent au Jamboree de Québec depuis plusieurs années.

« On est de plus en plus connu. On commence à avoir beaucoup de contacts avec les autres équipes. C’est signe que le programme est en santé et que le personnel d’entraîneur réussit à transmettre sa passion aux jeunes », mentionne M. Turner.

Il explique le recrutement d’autant de Husky par les équipes collégiales pour la prochaine saison, particulièrement avec les Gaillards, par un effet d’entraînement.

« C’est une belle pépinière avec les gars qui sont passés et ça démontre qu’ils sont capables de jouer au niveau collégial. »

Autre signe de la santé du programme du Husky, c’est la forte participation au camp de sélection du 22 avril pour l’équipe 2023 de la catégorie cadet. Ils étaient une quarantaine de la 6e année du primaire et de secondaire 1 à vouloir tenter leurs chances. Une vingtaine d’autres qui portaient le chandail lors de la dernière saison étaient aussi des tests pour une référence de niveau.

« On a une bonne base solide. C’est le fun comme coach de voir ça, même si c’est un beau problème de devoir choisir les joueurs. »

La saison de l’année scolaire 2022-2023 n’est d’ailleurs pas terminée pour le Husky football. Les équipes cadet et juvénile seront du Jamboree de Québec les 27 et 28 mai. Et pour étirer encore plus, le personnel travaille à organiser, à Sept-Îles, en juin, le même genre d’événement avec la venue d’une formation du Saguenay.

Gaillards de… Sept-Îles

Les Gaillards du Cégep de Jonquière doubleront leurs effectifs d’anciens du Husky pour la prochaine saison de football collégial. Les quatre mentionnés plus haut rejoindront ainsi les Thomas Lebel, Eliott Héroux, Jasmin Lévesque et Pier-Luc Savoie.

« Il se fait du bon football à Sept-Îles. Coach Turner développe bien les athlètes tout comme depuis le début avec Danny Leclerc », a fait savoir l’entraîneur-chef des Gaillards, Philippe Leduc.

Le personnel de la formation jonquiéroise a l’occasion de faire du dépistage lors des matchs du Husky au Saguenay.

M. Leduc souhaite aussi garder ces liens dans le futur, mais parle aussi des succès de son équipe lors des dernières saisons pour attirer des joueurs.

« Ça montre qu’on est capable de développer chez nous. La victoire devient attrayante et il y a aussi la possibilité d’amener les joueurs à un autre niveau pour la suite (universitaire) ».

Ancien du Husky, Philippe Tremblay aurait pu poursuivre, mais il a choisi une autre voie.

« C’est plaisant de voir que les jeunes sont capables d’aller au plus haut niveau de football amateur au Québec. C’est une source de motivation. »

Il attribue aussi l’effet de pépinière par les parents du Husky qui sont nombreux à se rendre au match de leur jeune maintenant avec les Gaillards. « Le bouche-à-oreille est favorable pour nous. »