La saison de baseball approche

Le compte à rebours est enclenché avant le début des activités de la saison 2023 de l’Association de baseball mineur de Sept-Îles (ABMSI). Ça commence cette fin de semaine.

Gants, bâtons et balles seront à sortir du sac pour la Clinique de perfectionnement des 13 et 14 mai. L’Académie de baseball des Laurentides, avec Tristan Beaudin et Alexis Lessard, est derrière l’organisation de ce camp offert aux jeunes de l’ABMSI pour une deuxième année de suite.

Au lendemain de cette fin de semaine de clinique, ce sera le début des pratiques de mise en forme pour les jeunes des différentes catégories de l’Association. Ça se tiendra à l’aréna Guy Carbonneau. Pour les jours et les heures, référez-vous à la page Facebook de l’ABMSI.

C’est d’ailleurs sur cette page que vous pouvez inscrire vos jeunes pour la saison et les camps. Il sera aussi possible de procéder en personne les 15 et 17 mai, à l’aréna, de 17h30 à 19h, en payant en argent comptant ou par carte de crédit.

Pour ce qui est de l’été sur les terrains, l’Association de baseball mineur de Sept-Îles s’attend à un été occupé.

« On veut garder au moins le même nombre de membres que l’an passé (130), même si c’est dur avec plusieurs autres activités possibles pour les jeunes. Le fait que les joueurs auront plus de sorties, ça pourrait nous aider », assure son président Richard Martin.

Il parle de plus de matchs pour les équipes afin de faciliter le développement des joueurs, mais aussi pour le plaisir de jouer. Il y aura plus de rencontres aller-retour avec les autres associations de la région.

Ce sera le cas d’ailleurs pour les U7 et U9 avec le retour du baseball à Port-Cartier.

Quelques clubs de Sept-Îles prendront également part à des tournois à l’extérieur de la Côte-Nord ou à des « showcase ». M. Martin aimerait bien en venir éventuellement à une ligue régionale avec le Saguenay.

Toujours au niveau des compétitions, il y aura le Championnat régional à Sept-Îles les 19 et 20 août ainsi que le Défi Tripe Jeux au début juillet et les Jeux du Québec à Rimouski plus tard lors du même mois. Le camp pour l’équipe U13 (pee-wee) qui représentera la Côte-Nord se tiendra à la fin mai.

Par ailleurs, pour que tout se passe bien sur les terrains pour les parties, ça prendra des arbitres. Une formation donnée par Baseball Québec aura lieu en juin. Les intéressés doivent communiquer avec l’ABMSI via sa messagerie de sa page Facebook.