Le Tournoi Orange Alouette à la croisée des chemins

Les organisateurs du Tournoi Orange Alouette auront de grandes décisions à prendre en prévision de la prochaine édition ; accepter des équipes supplémentaires, quitte à étendre les activités à l’extérieur de Sept-Îles, ou perfectionner la formule déjà en place.

Il ne fait aucun doute que l’engouement pour l’événement est en constante croissance. Les capacités de la ville à présenter plus de parties et à accueillir plus de joueurs sont, en revanche, beaucoup plus stables. Plusieurs avenues seront donc considérées par les organisateurs, en vue de l’édition 2024.

« Si nous accueillons plus d’équipes, ça prend de la place pour les héberger, ça prend aussi plus de terrains », explique M. Vich, qui mentionne qu’un plafond est près d’être atteint, en considérant les capacités actuelles. « L’idée de tenir des parties à Port-Cartier ou à Clarke City est sur la table, mais nous ne voulons pas non plus que la distance entre les installations nuise à la qualité du moment que vivent les participants pendant le Tournoi. »

Le plus gros tournoi récréatif de volleyball au Québec a une fois de plus solidifié son titre, à l’occasion de son grand retour. Ce sont 379 équipes qui se sont présentées, en plus des équipes inscrites au mini-volley.

Malgré le fait que l’Aréna Mario-Vollant, de Mani-utenam, n’était pas disposé à présenter des parties, l’organisation confirme que le nombre de terrains fût suffisant.

« Tout s’est super bien passé », assure le président du Tournoi Orange Alouette, Jeannot Vich.

« L’aréna de Mani-utenam nous permettait d’avoir une certaine marge de manœuvre en cas d’imprévus, mais nous nous sommes adaptés ; il y avait un terrain de plus à Jean-du-Nord et trois de plus à Manikanetish. »

Le nouveau gymnase de l’école Mgr-Blanche est également pris en considération pour l’année prochaine.

« Il faut se poser des questions », affirme M. Vich. « Est-ce que nous voulons vraiment augmenter de beaucoup le nombre d’équipes ? Les hôtels de la ville étaient déjà pleins cette année », note-t-il.

C’est donc un gros travail de réflexion qui attend les organisateurs en vue du 43e chapitre de la classique annuelle. Ce n’est cependant rien pour inquiéter son président.

« Nous avons une solide équipe derrière cette organisation et une excellente collaboration avec la ville de Sept-Îles. Nous devons seulement prendre le temps de nous asseoir et d’y penser. »