L’IESI remporte un prix coup de cœur

Le projet Kaléidoscope de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles (IESI) a retenu l’attention du jury du Gala Prix de l’innovation 2023 de la Fédération des établissements d’enseignement privés.

Avec son projet, l’école privée de Sept-Îles se démarque par une approche rigoureuse en matière d’équité, de diversité et d’inclusion (ÉDI) autant sur le plan régional que national. L’IESI s’est ainsi vu décerner le prix coup de cœur du jury lors du gala tenu le 3 mai.

Le projet Kaléidoscope, initié l’enseignant et coordonnateur aux services pédagogiques et technologiques, Simon Dubé, permet d’évaluer autrement les élèves.

« On est rendu plus loin pour mettre de l’avant les compétences. C’est le développement des compétences du 21e siècle », avait-il fait savoir lors d’une entrevue au début avril.

L’enseignement est notamment adapté aux besoins de la communauté autochtone, une part importante des élèves de l’école.

À travers une approche rigoureuse en matière d’équité, de diversité et d’inclusion, le projet cherche à rendre l’éducation plus pertinente, individualisée, équitable et adaptée aux réalités du 21e siècle.

La Fédération des établissements d’enseignement privés soutient que ce projet pourrait s’avérer une source d’inspiration pour d’autres écoles à travers le Québec.