Jacques Surette de Québec à Natashquan

L’auteur-compositeur Jacques Surette fera voyager sa musique de Québec à Natashquan, dans le cadre de la 17e tournée de Route d’Artistes.

Route d’Artistes est un organisme à but non lucratif qui met en lumière des spectacles originaux, avec des artistes qui sortent des sentiers battus.

Du 10 au 21 mai, l’auteur-compositeur Jacques Surette, originaire de la Nouvelle-Écosse, qu’on qualifie d’un prodigieux mélange entre Neil Young et Cayouche, présentera neuf spectacles intimes de Québec à Natashquan.

Le jeune artiste de 22 ans, avec sa voix et sa philosophie d’aîné, a plus d’une vie sous ses cordes. Par ses chansons et interventions, il raconte des histoires qui lui sont proches. Il aborde des thèmes tels que sa culture et son coin de pays.

Accompagné de ses harmonicas et de sa guitare, il charme son public par sa simplicité. Son accent unique qui le définit s’unit au son folk-country. Sa musique francophone et anglophone est une fusion de genres qui demeure très « roots ».

Il s’est entouré de Lisa LeBlanc, Benoit Morier, Mike Trask et Christien Belliveau pour ses deux premiers albums.

Son 3e album complètement en français, qui sera réalisé par Éric Dion et André Lavergne du duo Dans l’Shed !, paraîtra en 2023.

Pour la Côte-Nord

L’artiste sera de passage en mai aux Escoumins, le 12, à Kiboikoi. À Baie-Comeau le 13 Dans un salon, Rivière-Pentecôte le 14, à l’Auberge du Nord-Côtier, Moisie le 18 à l’atelier de la 8e île, Gallix le 19 à l’Église St Marguerite, Natashquan, le 20, à L’échouerie et Rivière-au-Tonnerre, le 21, à la Salle Carolyne Jomphe.

Les 18e et 19e tournées de Route d’artistes présenteront Belle Grande Fille, Cayenne et Foisy au printemps et à l’automne 2023.