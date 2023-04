Hausse de 41 % de la production en un an chez Champion Iron

Champion Iron a rapporté une production trimestrielle record de 3,1 millions de tonnes de concentré à haute teneur, mercredi. Grâce à la forte performance du concentrateur de la phase II récemment mis en service, le trimestre s’étant terminé le 31 mars représente une hausse de 65 % comparativement à la même période l’an dernier.

La production annuelle se chiffre présentement à 11,2 millions de tonnes, versus 7,9 millions en 2022.

« L’engagement soutenu de notre personnel nous a permis d’augmenter considérablement notre production annuelle, de 41 % d’une année à l’autre, alors que nous procédons à l’augmentation de la cadence de production du projet d’expansion de la phase II du Lac Bloom », a mentionné David Cataford, chef de la direction de Champion.

« Nous sommes fiers d’annoncer que l’infrastructure complétée de la phase II a permis à notre site de produire à sa capacité nominale élargie pendant plusieurs jours d’exploitation durant le trimestre », a-t-il poursuivi.

Les résultats d’opération ont quand même été limités à ce niveau, en raison de retard dans la livraison et la mise en service d’équipements miniers et de locomotives desservant la capacité ferroviaire de tierces parties à Sept-Îles. La capacité d’extraction minière et de transport a été affectée. L’arrêt d’entretien à un des deux concasseur a également été plus long que prévu. À cela, il faut ajouter une panne de courant de quatre jours qui a impacté les installations portuaires de Sept-Îles.

Champion est toutefois optimiste d’atteindre la capacité de 15 millions de tonnes de production au Lac Bloom, à court terme, « avec la récente livraison et l’assemblage des équipements miniers, les progrès réalisés dans le cadre des programmes de travaux visant les infrastructures tierces, ainsi que la livraison de locomotives anticipée sous peu. »

Coûts en hausse

Le coût comptant du trimestre a été de 79 $ la tonne métrique sèche, comparativement à 60 $ en 2022.

Les coûts fixes engagés pour soutenir les infrastructures requises pour accommoder la production plus élevée, que Champion avait anticipés avec sa phase II, ne sont pas étrangers à cette hausse.

« La Société s’attend à ce que ces coûts diminuent et se normalisent à mesure que la production grimpera graduellement jusqu’à la capacité nominale de production accrue de 15 Mtpa au Lac Bloom », a indiqué Champion Iron, dans un communiqué.

Le projet de transformation de l’usine de la phase II du lac Bloom visant à y accroître la pureté du minerai de fer de 66 % à 69 % va bon train également.

« Nous faisons avancer notre projet récemment annoncé de matériel de qualité réduction directe pour bouletage (RDBP), notamment avec l’approbation du conseil d’administration d’accroître le budget initial, afin de maintenir l’échéancier du projet », a souligné M. Cataford.

Le conseil d’administration a approuvé une augmentation de 52 M$ du budget initial de 10 M$ délivré pour poursuivre l’objectif de livraison du projet d’ici la fin de 2025.

« En tirant profit de nos ressources de haute pureté, le projet RDPB fera de Champion un chef de file mondial avec un produit recherché par l’industrie de l’acier pour réduire ses émissions. »

Les ventes de concentré de minerai fer aussi ont atteint des records durant le dernier trimestre, marquées par une hausse de 64 % en comparaison avec la même période l’an dernier.