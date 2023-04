ArcelorMittal embauche des gardiens du territoire à Port-Cartier

L’équipe de l’Environnement et du développement durable d’ArcelorMittal compte maintenant trois gardiens du Nitassinan, territoire ancestral innu, dans ses rangs.

Les gardiens du Nitassinan embauchés par ArcelorMittal ont été formés à Uashat.

« Ils effectueront notamment des suivis environnementaux et divers échantillonnages permettant de constater l’état des terres, des eaux, de la faune et de la flore et d’étudier les impacts des changements climatiques et de l’exploitation des ressources sur le Nitassinan », lit-on dans un communiqué de la minière.

« L’intégration des gardiens du Nitassinan à notre équipe constitue non seulement un pas de plus vers l’intégrité environnementale, mais elle nous permet également de mieux comprendre les liens culturels et les traditions du peuple innu », se réjouit-on.

« ITUM est très heureux de constater que des membres de la communauté pourront contribuer à la protection du Nitassinan, de sa faune et de sa flore. La reconnaissance de notre expertise et de notre leadership environnemental est primordiale. Nous saluons la collaboration d’ArcelorMittal dans la formation et l’embauche des gardiens du Nitassinan », a ajouté au communiqué le chef d’ITUM, Mike McKenzie.