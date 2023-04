Les Septiliens peuvent ranger leur pelle 

Depuis quelques jours, Sept-Îles connait des températures anormalement chaudes pour la période de l’année. On ne parle pas de record, mais on peut s’attendre à ce que le printemps arrive de plus en plus tôt dans l’avenir, en raison des changements climatiques.

Mercredi, le mercure a atteint 12,6 degrés Celsius à l’aéroport de Sept-Îles. C’est « anormalement chaud » pour un 12 avril, mais ce n’est pas un record, mentionne Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada.

En 2021, durant la même période, Sept-Îles avait connu des températures se situant entre 13 et 15 degrés Celsius.

Le temps doux qui s’est installé un peu partout en province dans les derniers jours semble indiquer que les températures froides ne seront pas de la partie à court terme, selon M. Legault. Aucun signe de neige abondante sur les radars, non plus. Si les flocons reviennent, il ne devrait pas y avoir d’accumulation significative, bien que nous ne sommes jamais à l’abri de surprises.

Malgré que la chaleur des derniers jours soit anormale, en général, ce genre de situation semble vouloir devenir plus fréquente. Les changements climatiques ne sont pas étrangers au phénomène.

« On a une propension à penser que ça pourrait réchauffer plus tôt au printemps », affirme le météorologue. « Il y a une tendance générale à dire que le mois d’avril sera un petit peu plus doux. Il y a aussi moins de glace sur le Saint-Laurent, ça aide à réchauffer plus rapidement les régions côtières », a expliqué M. Legault.