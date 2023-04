Grève du transport scolaire : le syndicat convoqué par le médiateur

Le syndicat des Métallos qui représente les 41 employés syndiqués d’Autobus du Fer a été convoqué pour une rencontre avec la conciliatrice du gouvernement du Québec.

Autobus du Fer annonçait la semaine dernière, une demande d’intervention d’un médiateur pour poursuivre les négociations.

C’est donc vendredi qu’aura lieu la rencontre entre la conciliatrice du gouvernement du Québec et le syndicat.

« Il semblerait qu’ils veulent négocier. On va collaborer », dit Nelson Breton, président de la section locale 7065 des Métallos.

« On y va de bonne foi, on va les écouter et voir s’ils ont bougé », ajoute-t-il.

Les chauffeurs d’autobus entament leur cinquième semaine de grève, afin d’obtenir un meilleur salaire.

Rappelons qu’ils ont rejeté à 100 % l’offre patronale le 5 avril.