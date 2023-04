Les magasins Yellow de Sept-Îles et Baie-Comeau ont offert 807 paires de chaussures à des familles dans le besoin. Photo : Courtoisie

Les magasins Yellow de Sept-Îles et Baie-Comeau font don de 807 paires de chaussures

Depuis le début de l’année, Chaussures Yellow a fait don de 807 paires de chaussures dans la région. Plus précisément, le commerce de Sept-Îles en a remis 498 et celui de Baie-Comeau, 309. Ces dernières ont été offertes à des familles dans le besoin via des organismes communautaires.

« Nous comprenons l’importance d’avoir des chaussures et des accessoires appropriés pour toutes les saisons et nous pensons que tout le monde mérite d’avoir accès à ces nécessités de base. Grâce à ces dons, nous espérons avoir un impact positif dans la vie de ceux qui éprouvent des difficultés et leur apporter un réconfort qui peut faire une grande différence », de faire savoir Samuel Avrith, directeur du Groupe Yellow.

Au fil des ans, Chaussures Yellow a lancé plusieurs initiatives visant à aider les familles démunies établies dans diverses régions de la province.

Les efforts fournis comprennent un don monétaire aux banques alimentaires (Banques Alimentaires du Québec), la collecte de denrées alimentaires pour des organismes locaux et la distribution de quantités considérables de chaussures aux gens issus de milieux en difficulté, par l’intermédiaire d’organismes de bienfaisance.

Le personnel de l’entreprise, très fier de participer à cet effort continu, joue un rôle crucial dans l’organisation et la collecte des dons.

Chiffre national

Au Québec, le nombre de chaussures données aux familles québécoises en situation précaire s’élève à 92 494 paires. Cette quantité représente plus de 4,8 M$ offerts à une dizaine d’organismes de bienfaisance.

Il s’agit d’une nette augmentation par rapport à l’année précédente, où l’entreprise avait fait don de 39 962 paires de chaussures.