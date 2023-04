70 exposants au Salon de l’emploi de Uashat mak Mani-utenam – Sept-Rivières

Vous cherchez un emploi? Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi professionnel? Vous pourriez trouver réponse lors du Salon de l’emploi Uashat mak Mani-utenam – Sept-Rivières.

Ça se passera le 27 avril prochain aux Galeries Montagnaises alors que plusieurs employeurs de la région seront présents à l’invitation de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak-Mani-utenam.

« Le Salon de l’emploi de Uashat mak Mani-utenam – Sept-Rivières permettra à celles et ceux qui recherchent un emploi de faire des rencontres intéressantes dans le cadre de leur démarche. C’est une belle invitation à venir échanger avec des recruteurs prêts à les accueillir au sein de leur équipe et, pour les entreprises de chez nous, une belle occasion de faire connaître les possibilités d’emploi », souligne Kateri Champagne Jourdain, ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord.

Pas moins de 70 entreprises et organismes seront du Salon. Pour en connaître la liste et vous préparer en conséquence, rendez-vous au https://www.facebook.com/salondelemploisi.