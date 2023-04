Les Wildcats l’emportent en prolongation

L’auteur du premier but du Drakkar dans ce cinquième match, Vincent Collard. Photo Kassandra Blais

Tout comme les deux premiers matchs de la série, le match s’est transporté en prolongation et c’est finalement les Wilcats qui l’emportent avec un but d’Anthony Hamel.

Les deux équipes, à égalité dans la série, ont commencé la partie avec une grande intensité, mais il aura fallu patienter à 12 : 05 de la première période pour donner l’avantage au Drakkar. Vincent Collard s’est amené en entrée de zone et a lancé au filet pour marquer le premier but des siens.

Chacune des équipes a eu un avantage numérique, dans ce premier tiers, sans toutefois réussir à capitaliser sur la situation.

Dans le deuxième engagement, les Wildcats profitent d’un avantage numérique pour niveler la marque. Un joueur de Moncton lance de la pointe et la rondelle se retrouve derrière le filet, elle est récupérée par Maxim Barbashev qui loge la rondelle derrière Olivier Ciarlo.

Quelques coups sont échangés durant cette période alors que la tension monte d’un cran. Les Wildcats ont donné deux avantages numériques au Drakkar qui a toutefois eu de la difficulté à garder le jeu dans la zone adverse.

Les Wildcats sont indisciplinés en début de troisième période permettant au Drakkar de jouer à cinq contre 3 et d’ajouter un but à sa fiche. Niks Fenenko bien installé à la pointe reçoit la passe de Matyas Melovsky pour marquer et le compte est de 2-1.

C’est au tour des Wildcats de jouer avec un homme de plus et de marquer puisque Matthew MacDonald avait été chassé pour rudesse et Thomas Auger a profité d’un mauvais bon du disque pour déjouer Ciarlo.

Il reste moins de cinq minutes à la partie et Marshall Lessard est envoyé au cachot pour avoir porté son bâton trop élevé. Les Wildcats sont venus près de marquer, cependant Olivier Ciarlo doit une fière chandelle à son poteau gauche pour l’arrêt.

Une solide mise en échec envoie Matthew MacDonald de tout son long sur la glace et il doit retraiter au vestiaire. Olivier Ciarlo multiplie les arrêts clés. Les esprits s’échauffent et l’agressivité monte d’un cran.

La période prend fin sur un quatre contre quatre et le match doit aller en prolongation pour couronner le gagnant.

Tôt dans la première période de prolongation, Connor Trenholm est envoyé sur le banc des punitions pour avoir retenu, cependant le Drakkar n’a pas réussi à déjouer Jacob Steinman qui peut aussi remercier son poteau.

Finalement, un joueur du Drakkar a eu son bâton brisé ce qui a permis à Anthony Hamel de glisser la rondelle derrière Ciarlo pour enlever la victoire 3-2.

L’action se transporte à Moncton pour le 6e et si nécessaire, le 7e match de la série. Les matchs sont à 18 h, heure du Québec, les 10 et 11 avril.