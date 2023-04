Le Drakkar égalise la série 2-2

Matyas Melovsky, Justin Poirier et Félix Gagnon ont contribué aux buts du Drakkar. Photo Kassandra Blais

Le Drakkar se devait de répliquer face aux Wildcats qui ont enlevé le premier match à Baie-Comeau hier. C’est au compte de 5-2 que le Drakkar égalise à 2-2 la série.

Ce sont des revirements dans la zone neutre qui sont à l’origine des deux premiers buts du Drakkar tôt en première période. D’abord, le but de Marc-Antoine Séguin bien placé devant le filet récupère la passe de Marshall Lessard. Ensuite, Isaac Dufort et Justin Poirier ont mis la table pour Félix Gagnon qui s’est amené dans un deux contre un pour lancer en direction de Jacob Steinman.

Le Drakkar ne s’est pas arrêté en si bon chemin, avec un échec avant efficace, il muselle les Wildcats qui n’ont pu tirer en direction d’Olivier Ciarlo que tard en première période. Le troisième but du Drakkar est le fait de Matyas Melovsky qui redirige la rondelle, provenant de Justin Poirier, posté à la ligne bleue, dans la cage et la marque est 3-0 pour les locaux.

La frustration des Wildcats s’est fait sentir en fin de première période ce qui a eu pour conséquence que Yoan Loshing s’est fait décerner une punition de match.

Dans le deuxième engagement, le Drakkar profite d’un avantage numérique pour creuser son avance avec un but de Justin Poirier, son deuxième des séries. Moins de quarante secondes plus tard, Moncton s’inscrit finalement au tableau avec un but sans aide de Miles Mueller alors qu’Olivier Ciarlo s’était compromis.

Alex Mercier des Wildcats compte rapidement en troisième période avec une rondelle qui fait un mauvais bond devant Ciarlo. En fin de troisième tiers, Félix Gagnon lance dans un but désert pour amener la marque à 5-2.

Les hostilités se poursuivent vendredi 7 avril à 19 h, toujours au centre Henry-Leonard.