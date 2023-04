Les Wildcats remportent la première manche en prolongation

Pour ce premier match des séries éliminatoires 2023, le Drakkar était au Centre Avenir de Moncton pour y affronter les Wildcats. Tel qu’escompté, les deux équipes ont offert un match très serré et robuste. Baie-Comeau doit s’avouer vaincu, par la marque de 4-3, en prolongation, malgré avoir pris les devants 3-1 en deuxième période.

C’est le Drakkar qui brise la glace dans cette série. Matthew MacDonald et Marshall Lessard maintiennent l’échec avant et font tourner la rondelle en zone des Wildcats. Anthony Lavoie lance de la ligne bleue au filet, Marc-Antoine Séguin gagne sa bataille devant le but et marque sur le retour.

Quelques instants plus tard, Baie-Comeau passe bien près de doubler son avance lorsqu’Isaac Dufort s’échappe, mais le gardien Jacob Steinman bloque son tir, ainsi que le retour. La séquence se poursuit et les Wildcats parviennent à créer l’égalité. Charles Beaudoin déborde la défensive et passe sur sa droite à Alex Mercier, qui complète la manœuvre. Étienne Morin est aussi complice.

Le premier avantage numérique de la série appartient aux locaux, alors que Matyas Melovsky est pris en défaut. Moncton ne peut profiter de cette occasion. À sa sortie du banc, le tchèque provoque la chute d’Oscar Plandowski en coin de patinoire. La rondelle revient à Julien Lanthier, dont le tir rate le filet, mais Louis-Charles Plourde enfile l’aiguille sur le retour de la rampe, alors que le gardien était en déséquilibre. La première période prend fin avec le Drakkar en avant au pointage principal, ainsi qu’aux tirs cadrés.

Les hommes de Jean-François Grégoire poursuivent sur leur belle fin de premier vingt. Avec un peu plus de trois minutes jouées en deuxième, le Drakkar porte son avance à deux buts. Matthew MacDonald s’empare de la rondelle en zone offensive et repère Marshall Lessard, qui était complètement seul à la droite du gardien. Le tir sur réception du vétéran de 20 ans est sans équivoque, ne laissant aucune chance à Steinman.

Les Wildcats ne mettent cependant que quelques minutes à répliquer. Charles Beaudoin et Alex Mercier unissent à nouveau leurs efforts pour venir à bout d’Olivier Ciarlo. Beaudoin sert une magnifique passe du revers à Mercier, encore posté à la droite du filet. Ce but donne des ailes à la troupe de Daniel Lacroix, qui accentue la pression en territoire nord-côtier. Environ à la mi-partie, elle crée l’égalité 3-3 par l’entremise de Yoan Loshing, en avantage numérique. Charles Beaudoin récolte une troisième mention d’aide.

En troisième période, les deux équipes ne semblent pas vouloir donner le quatrième but et pratiquent un style de jeu hermétique, donnant peu d’occasions de marquer à l’adversaire. Le pointage étant toujours égal après les soixante minutes réglementaires, il faudra prolongation pour départager. Bien que le Drakkar ait les devants 38-29 au chapitre des tirs au but, les Wildcats ont cependant l’avantage 12-9 pour les lancers dangereux.

La prolongation est l’affaire des Wildcats, qui bourdonnent longuement en territoire du Drakkar dès les premiers instants. Un long tir de Trent Ballentyne est dévié devant le filet par Thomas Auger, qui procure ainsi la victoire à son équipe. Les Wildcats prennent ainsi les devants 1-0 dans la série.

Déjà privés des services d’Alexis Bernier, les hommes de Jean-François Grégoire ont dû se débrouiller à cinq défenseurs pour la majorité de la rencontre. Niks Fenenko a quitté le match au cours du premier engagement.

La deuxième partie de la série aura lieu dès demain, à 18h heure du Québec.