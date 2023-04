Le Drakkar remporte le match en deuxième prolongation

Nombreux sont ceux qui prévoyaient une série serrée entre le Drakkar et les Wildcats de Moncton. Après deux parties, force est de constater que la majorité des parieurs avaient raison. La partie s’est à nouveau conclue au compte de 4-3, cette fois en deuxième période de prolongation et à l’avantage du Drakkar. Tirant de l’arrière de 3-0 dans le match, Baie-Comeau complète la remontée et crée l’égalité 1-1 dans la série.

En raison de l’absence de Niks Fenenko et Alexis Bernier, le Drakkar devait disputer la rencontre avec seulement cinq défenseurs dans son alignement.

La première période est complètement à l’avantage des locaux. De leur côté, les nord-côtiers peinent à trouver du rythme en cette première période, ne réussissant qu’un maigre tir cadré après 12 minutes de jeu, contre 10 pour leurs opposants. Justin Poirier réussit cependant à s’échapper, mais Jacob Steinman a une fois de plus le dernier mot alors qu’un baie-comois se présente seul devant lui.

Au cours d’une infraction à Charles-Thomas Larochelle, le défenseur Étienne Morin contrôle bien le disque et trouve le fond du filet grâce à un magnifique tir des poignets du point d’appui. Ce sera le seul but marqué au cours du premier engagement.

Les Wildcats frappent une fois de plus en début de deuxième période par l’entremise de leur jeu de puissance. Morin contrôle à nouveau la rondelle à la ligne bleue et remet sur sa droite à Yoan Loshing, qui marque sur réception. Julien Lanthier était le joueur chassé.

Ce même Loshing en rajoute quelques instants plus tard lorsqu’il accepte la passe de Maxime Barbashev en entrée de territoire et bat Olivier Ciarlo d’un tir des poignets côté gant. Il récolte ainsi un troisième point dans la partie, tout comme Étienne Morin.

En retard par trois buts contre aucun, le Drakkar parvient à marquer un très important premier filet dans la rencontre, un peu passé la mi-match. À deux contre un, la passe d’Isaac Dufort trouve Félix Gagnon du côté droit et le tir de ce dernier à raison du portier des Wildcats.

Baie-Comeau marque à nouveau un but important dans les premières minutes de la troisième. Isaac Dufort fait un bon travail en échec avant, permettant à Félix Gagnon de s’emparer de la rondelle. Le long de la rampe, Gagnon rejoint Justin Poirier, complètement seul dans l’enclave. À cette distance et sur réception, le jeune franc-tireur du Drakkar ne rate pas pareille occasion.

Ce deuxième but donne des ailes aux hommes de Jean-François Grégoire, qui frappent deux poteaux au cours d’un jeu de puissance, sans pouvoir compléter. Les efforts portent fruit avec six minutes et demie à jouer; le Drakkar crée l’égalité avec un troisième but sans réplique. Félix Gagnon remporte une mise au jeu importante en zone adverse, la rondelle rejoint Anthony Lavoie à la ligne bleue et son long tir des poignets trompe la vigilance de Steinman. Isaac Dufort est également complice.

Tout comme dans le match de la veille, aucune équipe ne sort des soixante minutes réglementaires avec l’avance au pointage. Toujours comme la veille, ce sont les Wildcats qui donnent le ton en prolongation, additionnant quelques longues présences en territoire nord-côtier; Olivier Ciarlo leur a cependant réservé quelques beaux arrêts. De leur côté, les joueurs du Drakkar semblent souvent à bout de ressources, ne parvenant à récolter que peu de bonnes chances ou à réellement s’installer à zone adverse.

C’est finalement la troupe baie-comoise qui réussit à trancher le débat en début de deuxième période de prolongation. Charles-Antoine Lavallée est le héros de la soirée, sautant sur un retour de Marc-Antoine Séguin.

Le Drakkar quitte Moncton en bonne position, s’assurant ainsi de trois matchs consécutifs à Baie-Comeau. En quelque sorte, il vient prend l’avantage de la glace dans cette série au format 2-3-2. Ces prochaines parties se tiendront les 4, 5 et 7 avril prochains au Centre Henry-Leonard.