Photos | Les gagnants de la Classique du printemps…

Le chapitre numéro 13 de la Classique du Printemps s’est fermé dimanche à l’aréna Conrad-Parent avec la tenue des finales dans les cinq catégories.

Dans l’ordre, les titres ont été remportés par les Predz de Havre-Saint-Pierre (4-1 sur les Boulons LPG Gaspésie) en classe Intermédiaire, Motley Crüe (3-1 sur Olivier Nissan) chez les Vétérans 40 +, l’Apituamiss Boys (3-2 sur Entreprise C. Brassard) en classe Amical A, Schefferville (2-1 sur TC3) en Amical B et les As (4-2 sur les Duffs Toxedo) en Récréation. Quant au Pub Corail de Québec, il a été sacré en Consolation.

Au niveau des honneurs individuels pour l’édition 2023 de la Classique du Printemps, les titres de joueur du tournoi, par catégorie, sont revenus à François Boudreault (Amical), Cody Morency (Récréation), Stephan Larouche (Vétérans) et Marc-Antoine Vaillancourt (Intermédiaire).

Pas moins de 34 équipes étaient du rendez-vous printanier, dont des équipes de la Gaspésie, Québec et même de l’Ontario.

