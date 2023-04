Des médailles pour finir la saison de patinage artistique

Trois des quatre patineuses de Sept-Îles à la Compétition invitation Benoit Lavoie de Baie-Saint-Paul, Laura Leblanc, Rosalie Maltais et Hailey Poitras. Photo courtoisie

La saison de compétition est finie pour les patineuses des clubs de Sept-Îles et de Port-Cartier. Quatre filles du premier club ont fermé la boucle en fin de semaine à Baie-Saint-Paul alors que pour l’autre organisation ça se passait à Matane pour six jeunes.

Sur la Rive-Nord du Saint-Laurent, dans Charlevoix, Hailey Poitras a remporté une médaille d’argent dans la catégorie STAR 6 à la Compétition invitation Benoit Lavoie. Laura Leblanc s’est classée cinquième. La première a aussi patiné dans la catégorie STAR 7, terminant dixième.

Dans la catégorie STAR 4 – moins de 13 ans, Alice Arseneault-Henley a conclu non loin du podium, avec une quatrième place. Quant à Rosalie Maltais, elle s’est retrouvée en neuvième position dans la catégorie STAR 5 – 13 ans et plus.

À Matane

Pour ce qui est des patineuses des Rhapsodies de Port-Cartier, elles étaient de la Compétition invitation Riotel de Matane.

Alexane Mignault a obtenu son meilleur pointage de la saison (17,85 points) pour gagner la médaille d’argent de la catégorie STAR 5 – moins de 13 ans. Elle s’est aussi donné le défi de participer dans la catégorie STAR 6. Elle a terminé onzième.

Comme ce n’était pas assez, elle a également fait équipe avec Jade Thibault-Gauthier sous le nom des Spices Girls en STAR 5 avec comme résultat une quatrième place.

En solo, Jade Thibault-Gauthier a remporté l’argent de la catégorie STAR 5 – 13 ans et plus, obtenant au passage son meilleur pointage de la saison avec une note de 16,27.

Par ailleurs, soulignons les rubans de bronze pour Sofia Apestiguy, Alice Jean et Sabrina Lopez-Gauthier dans le groupe relève et d’Océane Gauthier en STAR 2.