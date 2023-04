Les Missiles cadettes en bronze au Championnat provincial

L’Association de ringuette de Sept-Îles ne rentrera les mains vides à la maison de sa participation au Championnat provincial A et B tenu dans les derniers jours sur la Rive-Sud de Montréal. Ses cadettes B ont remporté le bronze dans leur catégorie.

La formation cadette est la seule des cinq équipes de Sept-Îles qui étaient du dernier rendez-vous de la saison à avoir gagné une médaille. Elle a signé une victoire de 5-4 sur Sainte-Julie en finale bronze.

Les Missiles atome B ont connu un résultat inverse pour la finale bronze de leur catégorie, s’inclinant par la même marque, 5-4, aux dépens de Lotbinière. Les Septiliennes avaient perdu 5-3 en demi-finale contre les éventuelles médaillées d’or, les joueuses de VDR (Vallée du Richelieu).

Les benjamines B ont aussi baissé pavillon lors de la présence pour le bronze, avec une défaite de 5-1 contre BKRA (Beaconsfield Kirkland Ringuette Association).

Quant aux joueuses des Missiles Inter A, malgré trois victoires en quatre matchs préliminaires, elles ont été défavorisées par le bris d’égalité, n’étant pas des matchs éliminatoires. L’Inter B a de son côté subi la défaite à ses trois parties.

Les Missiles des catégories moustique et atome C de Sept-Îles seront du Festival C de Trois-Rivières du 14 au 16 avril, tout comme les Acadiennes atome C de Havre-Saint-Pierre.