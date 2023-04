La Poly des Berges s’impose en badminton à la maison

Le Championnat régional de badminton du RSEQ Côte-Nord occupait le gymnase de la Polyvalente des Berges des Bergeronnes en fin de semaine pour les catégories du secondaire. Les raquettes locales ont excellé sur leurs terrains, récoltant plus de la moitié des grands honneurs.

Huit médailles d’or sur une possibilité de quinze et cinq bannières sur un maximum de neuf au total du benjamin, cadet et juvénile, c’est le palmarès des porte-couleurs du club hôte de la compétition qui réunissait 312 étudiants-athlètes en tout (primaire et secondaire). Les jeunes du primaire étaient en action à Sacré-Cœur.

Trois athlètes sont repartis de la compétition avec deux médailles d’or à leur cou, soit Jeanne Hovington et Sandrine Boucher de la Poly des Berges ainsi qu’Alexis Joseph de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles.

Les entraîneurs qui accompagneront les étudiants-athlètes pour le Championnat provincial trancheront dans les prochains jours pour déterminer la délégation nord-côtière en vue du rendez-vous des 22 et 23 avril à Sainte-Thérèse.

Médaillés d’or du Championnat régional de badminton

Benjamin

Simple féminin : Julianne Gilbert (Berges)

Simple masculin : Penutte Malleck Rich (Manikanetish)

Double féminin : Madeleine Hovington/Loriane Paquet (Berges)

Double masculin : Massil Cisca Zerrougui/Benjamin Perron (JDN-Manikoutai)

Mixte : Louis-Jules Gauthier/Mélodie Dufour (Berges)

Cadet

Simple féminin : Emma Turbis (JDN-Manikoutai)

Simple masculin : Nathan Dechamplain (IESI)

Double féminin : Kelly-Ann Deschênes/Jeanne Hovington (Berges)

Double masculin : Thomas Gilbert/Julien Laurencelle (Berges)

Mixte : Vincent Paquet/Jeanne Hovington (Berges)

Juvénile

Simple féminin : Marie-Ange Vibert (IESI)

Simple masculin : Alexis Joseph (JDN-Manikoutai)

Double féminin : Alicia Belisle/Sandrine Boucher (Berges)

Double masculin : Noah Guillemette/Alexis Joseph (JDN-Manikoutai)

Mixte : Olivier Gauthier/Sandrine Boucher (Berges)

Bannière du Championnat régional de badminton

Benjamin féminin : Berges

Benjamin masculin : IESI

Benjamin mixte : Berges

Cadet féminin : Berges

Cadet masculin : Berges

Cadet mixte : IESI

Juvénile féminin : IESI

Juvénile masculin : Jean-du-Nord/Manikoutai

Juvénile mixte : Berges