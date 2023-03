Marilène Gill récolte des témoignages sur l’assurance-emploi

Dans son dernier courrier de circonscription, envoyé à toutes les portes de la Côte-Nord, la députée de Manicouagan, Marilène Gill, fait appel aux Nord-Côtiers pour lui envoyer leurs témoignages sur l’impact que l’assurance-emploi et sa réforme attendue ont sur leur vie, leur famille et leur communauté.

Marilène Gill souhaite les rassembler en un recueil qu’elle remettra en main propre à la ministre responsable, à l’occasion de la fête des Travailleurs, le 1er mai, « afin de rappeler à la ministre sa promesse plusieurs fois reportée de réformer le système d’assurance-emploi », mentionne-t-elle par voie de communiqué.

La députée ne manque pas de rappeler que son parti travaille depuis plus de 20 ans à l’adoption d’une réforme complète de l’assurance-emploi, qu’il consulte la population, québécoise comme nord-côtière, et participe aux différentes mobilisations.

« La Côte-Nord est particulièrement touchée et nos travailleurs de l’industrie saisonnière vivent une fois de trop encore cette année le trou noir. Pour nous, cette réforme, c’est une question cruciale de développement économique et d’occupation du territoire, mais aussi de respect et d’équité », poursuit l’élue bloquiste.

Le gouvernement du Canada prévoit déposer une mouture de la réforme en juin et les attentes du Bloc québécois « sont élevées ».

« Le Bloc Québécois augmente la pression depuis les derniers mois, notamment en interpellant la ministre en Chambre et en comité, pour qu’enfin, les gens soient entendus. Les besoins sont déjà clairs, les demandes le sont aussi : ce qu’il manque, c’est la réforme », explique Marilène Gill.

Pour la députée de Manicouagan, les impacts de l’absence de la réforme de l’assurance-emploi sont concrets dans la région qu’elle représente.

« Les gens qui en subissent les conséquences ont des familles, et peinent à boucler les fins de mois pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs proches », ajoute-t-elle.

Selon Mme Gill, si le gouvernement fédéral a trouvé les moyens pour octroyer la PCU à ceux qui n’étaient pas capables de joindre les deux bouts durant la pandémie, « il doit faire pareil pour les gens qui assument les conséquences du système actuel de l’assurance emploi et qui vivent la même chose ».