Moins de vin au froid dans les SAQ : Sept-Îles lance le bal

Dans le but de diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES), la Société des alcools du Québec (SAQ) opte pour la réduction du nombre de frigos dans ses nouvelles succursales. Celle de Sept-Îles, tout juste construite, est la première où la mesure est appliquée.

La porte-parole de la SAQ, Linda Bouchard confirme que toutes les nouvelles succursales « SAQ Sélection » devront respecter la norme de trois frigos. Celle de Sept-Îles est la première de la province à voir cette mesure appliquée.

« Cette initiative nous permettra de diminuer notre consommation énergétique de l’équivalent à la consommation de 125 maisons sur 15 ans », affirme Linda Bouchard.

En plus de l’objectif environnemental, la réduction des appareils de réfrigération générera des économies en ce qui a trait au coût d’acquisition, d’entretien et de fonctionnement des frigos.

Les Banques alimentaires du Québec seront les heureux bénéficiaires des appareils qui seront retirés des succursales.

La porte-parole explique que la SAQ cherche toujours de nouvelles initiatives qui permettraient de réduire les impacts environnementaux. La moindre utilisation de réfrigérateurs s’ajoute aux succursales certifiées LEED, à l’utilisation de matériaux recyclés, à l’intégration de la poudre de verre dans les aménagements et à la promotion des produits en verre allégé, notamment​.

« À Sept-Îles, notre engagement envers la valorisation de verre nous a permis de concevoir une dalle de béton intérieure intégrant de la poudre de verre totalisant la récupération d’environ 12 700 bouteilles », précise Mme Bouchard. « Avec l’utilisation de la poudre de verre dans le mélange de béton, nous avons réduit l’émission de 6,38 tonnes de CO².»

Rappelons aussi que la mise en place d’un système de consigne élargie a été annoncée par le gouvernement du Québec et est prévue d’ici la fin 2023.

« On travaille avec le gouvernement et l’industrie depuis maintenant 2 ans, pour assurer le succès de la modernisation de la consigne et un meilleur taux de recyclage du verre. Plusieurs équipes, dans tous les secteurs de l’entreprise, sont mobilisées et se préparent pour l’entrée en vigueur de la consigne », conclut la porte-parole de la SAQ.