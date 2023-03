Agrandissement du parc marin: le début de la suite

Le 10 mars, de nombreux intervenants du milieu, élus et représentants des communautés autochtones ont accueilli avec enthousiasme le dévoilement du projet d’agrandissement du Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent au Centre d’interprétation des mammifères marins de Tadoussac. L’heure n’était pas à l’expression des inquiétudes, ce que permettront les consultations publiques promises.

« Ce que j’entends, c’est un concert d’enthousiasme et de bonheur. Est-ce que, pendant la consultation, certaines personnes pourront dire « avez-vous pensé à ça », « il faut faire attention à ça »? Oui, et l’objectif de la consultation est d’ajuster le tir pour s’assurer que le projet que nous mettrons de l’avant sera le meilleur projet possible. On ne prétend pas avoir toutes les réponses », a commenté le ministre Steven Guilbeault.

L’actuel parc marin, en bleu foncé, ne couvre pas l’entièreté de l’habitat essentiel du béluga, en bleu quadrillé. L’agrandissement permettra d’y remédier. Courtoisie Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent.

La députée bloquiste de Beauport—Côte-de-Beaupré—Île d’Orléans—Charlevoix Caroline Desbiens, et vice-présidente du comité permanent des pêches et des océans, a fait part de quelques préoccupations notamment en lien avec le passage nord, nord-ouest dans le secteur de L’Isle-aux-Coudres.

« C’est là où il y a toute la circulation maritime, des traversiers, des enjeux de quais, de dragage et à priori, dans la carte préliminaire, cette zone-là n’est pas protégée. Il faudra mettre l’accent là-dessus », dit-elle.

« Le mot clé est ‘’préliminaire’’. Les consultations vont servir à déterminer quelle devrait être la meilleure délimitation possible pour les nouvelles frontières du parc », a tenu à préciser Steven Guilbeault.



La députée bloquiste de Beauport—Côte-de-Beaupré—Île d’Orléans—Charlevoix Caroline Desbiens, et Nathaël Bergeron, directrice de l’unité de gestion du parc marin Saguenay-Saint-Laurent de Parcs Canada.

Pas un moratoire sur le développement

Les ministres Guilbeault et Benoît Charette ont tous les deux tenu à se faire rassurants : même si on souhaite quadrupler la superficie du parc, cet agrandissement ne sonne le glas ni du tourisme, ni de la pêche commerciale, ni du transport maritime. Les dossiers du pont sur le Saguenay et du renouvellement des quais de la traverse Saint-Joseph-de-la-Rive – L’Isle-aux-Coudres et de la desserte sud de la traverse de Saint-Siméon – Rivière-du-Loup devront, par exemple, être évalués à travers le prisme des nouvelles limites du parc.

L’ensemble sera assujetti au Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent.

Les futures délimitations du parc pourraient s’étendre suffisamment vers l’est pour inclure des zones de pêche au crabe et aux poissons de fond. Les pêcheurs ne seront pas invités à remiser leurs bateaux.

« Il y a un principe de conservation qui est important pour l’ensemble des activités commerciales et touristiques. Il n’est pas question de dire il n’y a plus de pêche ni rien », a affirmé avec vigueur le ministre Guilbeault.

Quoi qu’il en soit, l’objectif est de protéger l’ensemble de l’habitat essentiel du béluga. « Actuellement, 37 % de son territoire est couvert et on vise à le couvrir à 100 % pour accentuer sa protection. On parle du béluga, mais 2 200 espèces sont recensées sur le territoire. On parle de quelque part en 2025 pour officialiser la concrétisation de ce beau projet », conclut le ministre de l’Environne-ment, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoît Charette.

Les modalités des consultations seront rendues publiques bientôt.

Autour de la question

« Je suis vraiment contente pour le béluga. L’estuaire, ça reste un milieu fortement anthropisé, où il se passe beaucoup de choses et qu’on ait le gutts d’agrandir une aire marine de conservation dans ce secteur-là, pour moi, c’est une super reconnaissance. Ça veut dire que le travail qu’on fait est important, crédible. »

— Nathaël Bergeron, Parcs Canada

« Pour la Coalition Union 138, qui milite pour la construction d’un pont sur le Saguenay, cela coïncide

parfaitement avec l’un des trois arguments que porte le groupe, soit la réduction des 40 000 traversées qui affectent cette zone sensible. »

— Guillaume Tremblay, Coalition 138

« Là, il n’y a pas de projet, il y a une annonce politique. Il faut construire un projet. »

— Émilien Pelletier, Comité de coordination du parc marin

« L’agrandissement du parc marin, c’est un grand pas pour le béluga et un bond de géant pour le Saint-Laurent. »

— Alain Branchaud, SNAP Québec