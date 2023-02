Le Drakkar s’incline devant l’Océanic

Cette saison les deux équipes rivales en sont à trois victoires l’une contre l’autre. La rencontre de vendredi a donné l’avantage à l’Océanic qui a remporté 4-2 devant une foule bruyante de plus de 1 700 spectateurs.

L’Océanic prend les devants avec un lancer franc de Xavier Filion qui va tout droit dans le fond du filet. Moins d’une minute plus tard, le deuxième but de Rimouski est compté par Maxime Coursol de la pointe. L’Océanic n’attend pas une minute de plus pour ajouter un troisième but, celui d’Alexandre Blais qui déjoue Félix Hamel qui étrennait ses nouvelles jambières.

Avec trois buts en moins de trois minutes, Jean-François Grégoire n’a d’autre choix que de changer son cerbère, c’est Philippe Bourdages qui s’installe devant la cage du Drakkar. La rivalité est à son comble et il y a du brasse-camarade qui envoie plusieurs joueurs au cachot pour rudesse. La bisbille se poursuit en fin de premier engagement.

Le mi-match est passé depuis peu quand l’Océanic ajoute un quatrième but à sa fiche avec un retour récupéré par Maxime Coursol qui loge le disque derrière Bourdages. C’est près de 90 secondes plus tard que le Drakkar s’inscrit enfin au pointage avec un but du capitaine Isaac Dufort alors qu’il a un genou sur la glace.

Le Drakkar a mis plus de pression sur Gabriel Robert en cette deuxième période avec 12 tirs de plus que son opposant.

En troisième période, le Drakkar joue agressivement, mais rien n’y fait. Et ce, malgré le fait que le Drakkar dépasse encore l’Océanic au chapitre des tirs au but et manque plusieurs belles chances de réduire l’écart.

Un joueur de l’Océanic se fait chasser alors qu’il reste quelques secondes à la partie. Le Drakkar en profite pour marquer son deuxième but alors qu’il reste un peu plus de trente secondes à écouler.

Le programme double contre l’Océanic se poursuit samedi à 16 h, toujours au complexe récréatif Henry-Leonard.