L’architecte du nouvel aréna veut laisser un leg

Plus que quelques semaines encore et la population septilienne pourra jeter un œil sur ce à quoi ressemblera le nouvel aréna projeté pour une ouverture à l’automne 2025. Celui qui a porté les grosses jambières pour son hockey mineur dans les deux enceintes de l’avenue Jolliet, Jean-François Gagnon, entend laisser un leg pour les générations à venir.

Jean-François Gagnon de la firme Lemay Architecte de Montréal est l’homme derrière les plans et devis de l’aréna qui viendra remplacer Conrad-Parent.

Le projet tient plus qu’à cœur au Septilien d’origine. Il pourra être présenté fin mars, début avril.

« Pour avoir grandi à Sept-Îles, j’ai vu l’engouement pour les sports de glace (hockey, patinage artistique, …) », a-t-il mentionné en entrevue.

Quand il a entendu parler du projet de nouvel aréna à Sept-Îles, il était clair pour lui qu’il voulait se positionner sur le projet. « C’est un leg à donner. Je suis content de travailler sur le dossier. On a un beau défi devant nous autres. »

Il a aussi en tête la génération d’athlètes performants du temps. « Beaucoup sont sortis de Sept-Îles, pour le junior majeur, l’universitaire, la Ligue nationale », a-t-il dit, en référence notamment aux Dave Whittom, Rémi Belliveau, Jacques Parent, François Pagé, Éric Nadeau, Alain Côté, Sylvain Lemay, Serge Roy, Karl Dykhuis, Guy Carbonneau et Steve Duchesne. Plus vieux, Roy, Carbo et Duchesne étaient des inspirations pour plusieurs jeunes hockeyeurs septiliens.

Dans ce projet d’aréna, Jean-François Gagnon revisite son enfance, son parcours de hockeyeur qui l’a mené à défendre la forteresse dans le midget AAA avec les Cascades de Jonquière et dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les défunts Collège Français de Longueuil et Lynx de Saint-Jean.

Disons aussi que ses parents, feu André « Toto » Gagnon et Joanne Roy, ont été impliqués bon nombre d’années au hockey mineur à Sept-Îles et sur la Côte-Nord, même au niveau provincial.

Sa façon de voir ce nouvel aréna, tant attendu, c’est de créer un grand lieu, localisé au cœur de la ville. « On se rapprochera encore plus du boulevard Laure. C’est un projet contemporain, comme il se fait ailleurs ». Il pousse même à dire que c’est de stature internationale, même si l’enceinte pourra accueillir 1 500 personnes assises (capacité totale d’environ 2 000 personnes). « C’est une architecture dernier cri, inspiré par la ville, son cœur, la population. »

Il veut que l’intérieur soit optimisé le plus possible au niveau de l’espace et de la circulation. Les spectateurs auront une pleine vue, peu importe où ils seront. « L’énergie de la foule sera tournée vers la glace. »

« C’est un projet catalyseur qui amènera une nouvelle énergie dans le secteur. Il va s’arrimer avec l’aréna Guy Carbonneau pour qu’il y ait un lien facile entre les deux édifices. »

Où en est-il rendu dans le processus? « La signature architecturale est très avancée. Les aspects fonctionnels ont été adressés. Il ne reste que du raffinement mécanique et au niveau de l’ingénierie. » Le visuel du projet devrait pouvoir être partagé à la population vers la fin mars, début avril.

Une satisfaction personnelle

Fort de trois saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Jean-François Gagnon a décidé de ne pas pousser plus loin l’aventure, ayant notamment manqué sa fenêtre d’opportunités du repêchage en raison d’une blessure.

Il a décidé de se concentrer sur les études, une technique en architecture, suivi d’un parcours universitaire, complété en 2000.

Il y a donc une vingtaine d’années qu’il roule sa bosse chez Lemay, une firme très reconnue où il est maintenant associé principal, conception.

Il a notamment tablé sur le prolongement de la ligne bleue (métro) de la STM. Le projet de nouvel aréna à Sept-Îles a une tout autre saveur. « Ça me donne une satisfaction personnelle »

Il viendra remplacer celle Conrad-Parent, le Palais des Sports pour les années de hockey mineur de Jean-François Gagnon jusqu’à ce qu’il quitte le nid familial, à 14 ans, pour le midget AAA. Un aréna rempli de souvenir pour l’homme qui a maintenant 50 ans.

« Juste les tournois Fer-O, c’était quelque chose. Premières expériences d’aréna rempli. Ce sont des souvenirs très marquants, se rappelle l’homme qui revient chaque année dans son Sept-Îles natal, prenant souvent le temps d’aller faire un tour dans les deux édifices de l’avenue Jolliet, comme ce fut le cas lors du match Senior AA du 30 décembre dernier.

Des parties exceptionnelles y ont été disputées, son père a aussi gardé les buts avec les Caribous, même si Jean-François n’a pas eu la chance de le voir à l’œuvre.

L’architecte tient à ce que les mémoires du Palais des Sports, de l’aréna Conrad-Parent, se perpétue avec le nouveau lieu. Il aimerait qu’un Hall of Fame y soit construit pour marquer les jalons de l’édifice, joueurs, entraîneurs, bénévoles, « tout ceux qui ont participé à son histoire. »