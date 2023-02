Fred lance officiellement son tournoi

Fred Chiasson a fait la mise au jeu protocolaire du tournoi qui porte son nom, entouré de partenaires et des cofondateurs du Tournoi de hockey Fred Chiasson. Fred Touzel et Stephan Larouche.

Au lendemain d’une première soirée de parties, l’organisation du tout nouveau Tournoi de hockey Fred Chiasson de Sept-Îles y est allée de son ouverture officielle.

Les cofondateurs de l’événement, Fred Touzel et Stephan Larouche, ont invité les partenaires, mais surtout leur président d’honneur, celui dont le nom est associé au tournoi, Fred Chiasson, à procéder à la mise au jeu protocolaire.

Passionné de hockey et très souvent présent dans les arénas, Fred a été accueilli comme il se doit par les spectateurs présents à l’aréna Conrad-Parent, mais aussi par les joueurs des Predz de Havre-Saint-Pierre et du Restaurant des Chutes de Port-Cartier, en marge de la première rencontre de la catégorie Compétition.

MM. Larouche et Touzel ont également remis une plaque à Gilles Demers et Harold Lemieux pour leurs très nombreuses années d’implication au niveau de l’arbitrage.

Pas moins de 33 équipes, de Sept-Îles, Port-Cartier, Uashat mak Mani-utenam, Baie-Comeau, Chicoutimi, Trois-Rivières et de la Gaspésie sont de la partie du Tournoi de hockey Fred Chiasson jusqu’à dimanche dans les arénas Conrad-Parent et Guy Carbonneau. L’action se passe dans les catégories Compétition, Intermédiaire, A, B et Vétérans.

L’organisation invite les bénéficiaires du Module d’Épanouissement à la Vie de Sept-Îles (MEVSI), organisme fréquenté par Fred, ainsi que ceux de l’Association septilienne des loisirs pour personnes handicapées, à venir assister gratuitement aux matchs samedi après-midi.

Le montant remis au MEVSI et la Fondation cancer du sein du Québec sera connu dimanche, vers17h, avant la finale de la classe Compétition.

