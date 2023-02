Un Festival de hockey scolaire autochtone à Mani-utenam

Le Programme de développement Hockey-École (PDHÉ) de Joé Juneau s’est associé aux secteurs Éducation et Sports et Loisirs d’ITUM, pour la création du premier Festival annuel PDHÉ destiné aux hockeyeurs et hockeyeuses autochtones de la province.

L’événement se tiendra du 14 au 16 avril prochain, principalement à l’Aréna Mario-Vollant de Mani-utenam, et « devrait rassembler plusieurs centaines de participants du PDHÉ âgés de 7 à 12 ans et provenant de communautés autochtones partout au Québec », apprend-on par communiqué.

« En plus d’encourager l’éducation, le sport et les saines habitudes de vie, le Festival PDHÉ permettra à

de jeunes sportifs de différentes communautés autochtones de tisser des liens entre eux et de partager

leur passion pour le hockey », mentionne Vicky Lelièvre, directrice du secteur Éducation pour ITUM.

« Le Festival offrira également l’opportunité aux jeunes des communautés plus éloignées de vivre un

voyage hockey qui deviendra un souvenir impérissable », se réjouit pour sa part M. Juneau.