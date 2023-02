Carole Gaudreault prend la dangerosité de la 138 en main

À la suite de nombreux accidents et incidents qui sont survenus sur la route 138 à l’Est de Sept-Îles, Carole Gaudreault conseillère du district Moisie —Les Plages ressent la responsabilité de prendre en charge des démarches auprès des divers ministères pour faire changer les choses.



Dès cette semaine, elle compte commencer la recherche d’informations pour préparer le dossier qu’elle transmettra à tous les ministres et ministères concernés.

« Ce tronçon de route est sous la responsabilité du ministère des Transports (MTQ) et pour considérer que le secteur est accidentogène, ça prend des éléments particuliers et spécifiques. Je veux plancher sur monter un dossier, même si ce n’est pas du ressort de la Ville », lance Carole Gaudreault. « Je sens une responsabilité en tant que résidente et conseillère des Plages vis-à-vis l’état de la route, même si ça ne nous appartient pas », renchérit-elle.

« Je vais prendre le lead de faire sortir des statistiques des accidents, des incidents qui ont eu lieu, pour faire un rapport et aller faire des représentations aux différents paliers, aux divers ministres qui ont un lien avec ça », promet-elle.

La conseillère municipale souhaite demander des améliorations, des corrections, « que ça bouge », ajoute-t-elle.

« Si je ne le fais pas, ça ne bougera pas. Tant mieux si je peux apporter un avantage, un changement pour que l’ensemble de la population en bénéficie.»

La population ne se limite pas qu’aux Septiliens, puisque la 138 est l’unique route de la région. Les gens de la Basse-Côte-Nord et les touristes l’utilisent tout autant que les résidents.

Sans vouloir manquer d’empathie envers les drames qui surviennent, un autre point à soulever est les fermetures de la route qui durent des heures.

« Ce n’est pas normal qu’on soit pris en otage comme ça », dit Mme Gaudreault.

Bien entourée

Pour réaliser ce projet qui est une initiative personnelle, Carole Gaudreault dit qu’elle peut compter sur bien des gens.

Des citoyens lui ont notamment offert leur aide. Ils suggèrent de lancer une pétition, de prendre des photos, des vidéos pour étoffer la demande.

Mme Gaudreault s’est aussi entretenue sur le sujet avec le maire Steeve Beaupré, qui est derrière elle dans son projet.

« Moi et les membres du conseil, notre première réaction c’est toujours “mon dieu pas encore”. Ça nous attriste vraiment, mais en bout de ligne, ce n’est pas de notre ressort ».

« Au bout de tout ça, c’est l’histoire d’un humain, plusieurs humains. Donc, si on peut monter quelque chose et aller faire des représentations, au moins, j’aurai fait ce en quoi je crois », conclut Carole Gaudreault.