Plus de 48 000$ pour aider les personnes en attente de greffe dans Duplessis

La dixième édition du souper-bénéfice de Greffe-toi à nous a permis la récolte de 48 855$, en fin de semaine.

Pour l’occasion, la fondue en formule à la maison a été offerte à plus de 740 personnes. Plusieurs ont aussi pris part à un encan virtuel qui s’est terminé samedi soir.

Depuis 2013, Greffe-toi à nous soutient financièrement plusieurs dizaines de personnes qui doivent quitter la région de nombreuses semaines, voire mois, vers les grands centres pour recevoir des traitements dans des hôpitaux spécialisés.

Les personnes en attente d’une greffe ou en suivi post-greffe reçoivent également un support moral pour briser l’isolement.

« Pour le comité organisateur, cette 10e édition est un réel succès. Nous avons rejoint plus de monde et avons bénéficié d’un support important de la population, des différents partenaires dont Aluminerie Alouette et la Compagnie minière Rio Tinto IOC qui agissent comme partenaire officiel de l’activité », souligne Denis Clement, président de l’organisme.

Des activités de sensibilisation sont prévues à la prochaine Semaine Nationale de don d’organes et de tissus du 23 au 29 avril.