Résultats du 10 février à la Coupe des régions de natation à Baie-Comeau

Florence Turbide, Sept-Îles – or au centre, Alexia Bellemarre (gauche) Baie-Comeau – argent et Lydia-Maude Bouchard (droite) – Chibougamau-Chapais, bronze. Photo courtoisie

Les Aquanautes de Baie-Comeau reçoivent cette fin de semaine la Coupe des régions et malgré la mauvaise température de vendredi, tous les nageurs provenant de l’extérieur ont pu arriver à temps.

D’abord à l’épreuve du 800 mètres, chez les 13-14 ans, chez les filles, Florence Turbide de Sept-Îles a remporté la médaille d’or et la Baie-Comoise Alexia Bellemare, celle d’argent.

Dans cette même épreuve, chez les garçons, cette fois, Jacob Lessard de Baie-Comeau est arrivé deuxième, derrière Jérôme Savard du Club de natation de Chicoutimi. Léo Phillippon de Sept-Îles est, quant à lui, monté sur la troisième marche du podium.

Léa Lamontagne de Baie-Comeau sur la dernière marche du podium (gauche), Marie-Soleil Morissette de Chicoutimi (or au centre) et Mélody Verreault d’Alma (argent à droite). Photo courtoisie

Également au 800 m, chez les 15-16 ans, chez les filles, Léa Lamontagne a atteint la dernière marche du podium derrière Marie-Soleil Morissette de Chicoutimi et Mélody Verreault d’Alma.

Chez les garçons, Édouard Lévesque des Aquanautes de Baie-Comeau, « le seul à attaquer cette distance dans sa catégorie d’âge », indique Isabelle Savard, membre du comité organisateur. Il a réussi à améliorer son meilleur temps de 43 secondes, avec un chronomètre de 9 :52 :52.

Toujours sur la distance de 800 m, Philippe Lévesque trône au haut du podium chez les 17 ans et plus.

Relais

Six épreuves de relais étaient au programme. De ces six, Sept-Îles a obtenu deux premières positions et une troisième place. Du côté des Aquanautes, ils sont montés sur la première marche du podium une fois et deux fois sur la deuxième marche.

Le club de Port-Cartier a remporté la première place chez les 17 ans et plus au relais mixte 4 X 100 m X 4 nages.

Cette soirée aura permis aux Aquanautes de récolter le plus grand nombre de points dans cette compétition avec 526 points. C’est le club de natation de Port-Cartier qui arrive deuxième du cumul de point avec 330 points.

Samedi matin, la compétition s’est poursuivie avec les qualifications pour les finales de ce soir.