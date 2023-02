Le chemin de fer d’ArcelorMittal récompensé par un magazine américain

Le chemin de fer d’ArcelorMittal qui relie les mines du Mont-Wright et de Fire Lake aux installations d’ArcelorMittal à Port-Cartier s’est vu décerner le titre de « Chemin de fer régional de l’année » par la revue américaine Railway Age.

L’équipe d’ArcelorMittal recevra cette distinction lors d’une cérémonie qui se tiendra en avril prochain à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, dans le cadre de l’édition 2023 de la conférence annuelle du American Short Line and Regional Railroad Association.

« C’est une grande source de fierté pour notre équipe que de voir nos efforts ainsi reconnus par les grands joueurs de l’industrie ferroviaire en Amérique du Nord », affirme Michael LaBrie, directeur général d’ArcelorMittal Infrastructure Canada.

Fondé en 1856, le magazine est l’une des publications les plus reconnues dans l’industrie ferroviaire et celle ayant la plus grande longévité.

« Parmi les éléments qui ont retenu l’attention de Railway Age pour décerner ce prix, il y a la performance remarquable en santé-sécurité, une disponibilité des wagons à plus de 95 %, un programme d’entretien soutenu impliquant notamment le meulage, la lubrification des rails et le reprofilage des roues, de même que le remplacement chaque année de plus de 2 400 tonnes de rails et de 25 000 traverses », peut-on lire dans un communiqué de la minière.

Le chemin de fer d’ArcelorMittal fait plus de 420 kilomètres et compte 50 % de courbes, 20 ponts, 5 tunnels et 19 voies d’évitement. Annuellement, 25 millions de tonnes de minerai de fer passent par cette voie. En moyenne, quatre convois font chaque jour l’aller-retour entre Mont-Wright et Port-Cartier. Un convoi compte aujourd’hui 210 wagons et fait plus de deux kilomètres.