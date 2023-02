Le Drakkar prend sa revanche à Chicoutimi

Vaincus jeudi dernier à Baie-Comeau par les Saguenéens au compte de 5-2, les hommes de Jean-François Grégoire ont rendu la pareille aux bleus. Dimanche après-midi au Centre Georges-Vézina, le Drakkar l’a emporté, lui aussi par la marque de 5-2.

Les Sags connaissent une bonne première période au sujet du temps de possession et du temps passé en zone offensive, mais peinent à réussir des tirs cadrés. Il y a beaucoup de manque de cohésion de part et d’autre, alors que le rythme est souvent brisé par des hors-jeu ou des dégagements refusés.

Les locaux brisent la glace avec un peu plus de cinq minutes à jouer au premier engagement, lorsque Fabrice Fortin profite d’une échappée partielle suite à une belle passe d’Étienne Tremblay-Mathieu et lance entre les jambières d’Olivier Ciarlo.

On assiste ensuite à une scène un peu inquiétante quelques instants plus tard. Niks Fenenko atteint le visage d’Andrei Loshko de plein fouet avec la lame de son bâton, en tentant un lancer au filet. Heureusement, plus de peur que de mal pour l’européen des Saguenéens. Comme l’incident s’est produit alors que Fenenko tentait un lancer, il n’a pas été chassé.

La période se termine peu après que Charles-Thomas Larochelle ait été chassé pour quatre minutes. Le geste avait été à l’origine raté par les arbitres, mais on a utilisé la reprise vidéo pour confirmer l’appel. Les locaux ne peuvent marquer en fin de période et commencent la deuxième avec encore plus de deux minutes avec l’avantage d’un joueur. À nouveau, le jeu de puissance est tenu en échec.

La deuxième période offre un spectacle assez ordinaire pour les amateurs présents au Centre Georges-Vézina. Le seul fait saillant en est cependant tout un. Félix Bédard découpe en pièces la défensive du Drakkar en se moquant d’Anthony Lavoie, Niks Fenenko, puis Olivier Ciarlo pour faire 2-0. Un but qu’on pourrait bien voir dans les jeux de la semaine.

Le début du troisième vingt est à l’avantage des nord-côtiers, qui marquent enfin leur premier but après environ deux minutes écoulées. De derrière la ligne des buts, Charles-Antoine Dumont repère Félix Gagnon dans la zone payante. Le jonquiérois décoche un lancer des poignets parfait dans la partie supérieure côté bouclier. Une minute et demie plus tard, Marc-Antoine Séguin intercepte une passe d’Étienne Tremblay-Mathieu en zone des Sags et il a tout le temps du monde pour battre le gardien Lavallée côté mitaine, lui aussi dans le haut du filet.

Le Drakkar prend ensuite les devants pour la première fois du match, marquant un troisième but consécutif en troisième période. Du cercle droit, Vincent Collard lance la rondelle vers le filet et elle ricoche quelque part avant de pénétrer dans le filet. Charles-Thomas Larochelle étant entré en contact avec le gardien de but, on demande la reprise vidéo. Finalement, la décision prise sur la glace n’est pas interjetée; le but est bon.

La glissade des hommes de Yanick Jean se poursuit peu après. Le lancer du coin de la patinoire de Marc-Antoine Séguin est tout ce qu’il y a de plus anodin, mais le disque traverse le gardien de but, qui a déjà mieux paru. Deuxième but du match pour Séguin, à son retour à Chicoutimi.

Dans les derniers instants de la rencontre, en avantage numérique, Charles-Antoine Dumont marque un cinquième filet de suite pour les nord-côtiers, en déjouant le gardien sur une échappée.

Le Drakkar signe ainsi une quatrième victoire à ses cinq dernières sorties. Les nord-côtiers ont maintenant disputé 51 parties, ce qui correspond aux trois quarts de la saison. Leur fiche est actuellement de 21 victoires, 26 défaites et 4 défaites en bris d’égalité.

À surveiller, deux vikings connaissent une très belle séquence à l’attaque. Depuis son retour au jeu, Matyas Melovsky a noirci la feuille de pointage à toutes les parties. Cette séquence de six matchs consécutifs avec au moins un point est la plus longue de la saison chez le Drakkar. Durant cette séquence, le tchèque a amassé 1 but et 7 aides. De plus, Vincent Collard connaît ses meilleurs moments offensifs en carrière dans le circuit Courteau. Il n’a été blanchi que dans un seul de ses huit derniers duels, récoltant 5 buts et 3 aides durant cette période.