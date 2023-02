Le vapotage, ce nouveau fléau

Au cours des prochaines semaines, plusieurs événements de type « sans fumée » auront lieu au Québec afin de sensibiliser la population à la consommation du tabac et du vapotage. Le chapitre de la cigarette tend à se refermer au fil des ans, en partie grâce à la sensibilisation qui a porté fruit. Toutefois, une nouvelle tendance a fait son entrée en grand dans le monde de la dépendance et devient le nouveau fléau ; le vapotage.

En novembre 2015, le Québec a adopté la Loi concernant la lutte contre le tabagisme. Celle-ci assujettit la cigarette électronique aux mêmes dispositions que les produits du tabac pour la vente, la promotion, la publicité et les lieux d’usage. Malgré cela, les adolescents réussissent à se procurer facilement ces produits et à en faire usage devant leur école, tout juste en dehors des limites des terrains des établissements.

Québec sans tabac rapporte que 42,7 % des jeunes de 4e et 5e secondaire ont déjà vapoté et selon les dernières données québécoises, 53 % des élèves du secondaire s’initient à la cigarette électronique avant d’avoir 17 ans.

Le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS) est aussi engagé à prévenir la consommation du cannabis et des produits de vapotage chez les jeunes.

Au Québec, trois fois plus de jeunes vapotent comparativement aux adultes, et ils sont de plus en plus nombreux à vouloir cesser de vapoter. De nombreuses études démontrent également que les jeunes qui vapotent sont trois fois plus susceptibles de devenir fumeurs », s’exaspère Flory Doucas, codirectrice et porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac.

« Est-ce qu’on est en train de créer notre nouvelle génération de fumeurs? C’est ce qu’on craint », dit Annie Papageorgiou, directrice générale du Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS).

« On a bien contrôlé le tabac, mais le vapotage c’est une autre paire de manches. Tout ce qui n’était pas attrayant dans la cigarette ne se retrouve pas dans le vapotage. Ça goûte bon, ça sent bon, l’outil est beau et attrayant, technologique », explique Annie Papageorgiou.

L’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues chez les élèves 2018-2019 effectuée auprès de plus de deux millions d’élèves canadiens démontre qu’au cours de cette année de référence, 65 % des élèves du secondaire ayant participé à l’enquête ont obtenu leur cigarette électronique d’une source sociale (amis, famille, autres personnes). Pour l’obtention de cigarettes, ce sont 84 % d’entre eux qui ont utilisé une source sociale.

De plus, le produit est très présent sur les réseaux sociaux via des influenceurs, des concours de fumée entre jeunes, etc.

Le tabac toujours présent

« Encore aujourd’hui, le tabagisme est l’une des principales causes de mortalité évitable au Canada et dans le monde. Alors que le Québec a fait des progrès considérables dans la lutte contre le tabagisme, près d’un million de Québécois demeurent dépendant de la cigarette. Près de 400 000 personnes au Québec vivent actuellement avec une maladie grave liée au tabagisme et 13 000 personnes meurent annuellement à cause du tabac », affirme Mme Papageorgiou.

« Alors que la taxe sur le tabac rapporte seulement 900 millions au Québec, les soins pour des maladies liées à la consommation du tabac coûtent aux Québécois 2,5 milliards de dollars chaque année.»

Les impacts sur la santé

Bien qu’elle semble inoffensive, la cigarette électronique n’est pas sans danger. Les deux plus grands risques : la dépendance à la nicotine et l’inhalation de substances chimiques.

La nicotine peut nuire à la formation des synapses du cerveau qui est en plein développement. Elle peut aussi nuire à la mémoire, la concentration, le contrôle des impulsions, causer des troubles cognitifs et comportementaux.

Le taux de nicotine très concentré peut causer des maux de tête et des nausées.

Une irritation de la gorge et de la trachée peut aussi survenir à la suite de l’utilisation de produits de vapotage.

Une augmentation de la fréquence des grippes, des pneumonies et des bronchites a été constatée chez les vapoteurs.

Les effets sur les poumons demeurent inconnus pour l’instant.

Source: Québec sans tabac

Gestion de la fumée dans les écoles

Pour contrer ce fléau qui prend de plus en plus d’ampleur dans les écoles secondaires, des politiques et diverses méthodes sont mises en place dans les établissements. Intervenants, bienveillance, sanctions, chacun sa manière de gérer la situation.

Mathieu Brien, directeur de l’Institut d’Enseignement de Sept-Îles (IESI) croit que la méconnaissance des produits de vapotage fait en sorte que ce fléau est difficile à gérer comparativement à la cigarette. Il croit que c’est banalisé, puisque ça ne semble être que de la vapeur d’eau en plus de l’odeur et du goût sucré qui donnent l’impression que c’est inoffensif.

À l’IESI, la direction opte pour la bienveillance, l’accompagnement du jeune et du parent, l’embauche d’une intervenante en prévention des dépendances qui anime des ateliers, l’utilisation du matériel De Facto, la visite d’un policier qui vient faire de la prévention, etc.

Mathieu Brien raconte que dans une autre école un parent annonçait tout bonnement avoir offert une vapoteuse à son adolescent de troisième secondaire en guise de cadeau pour son beau bulletin. « Pourtant, un parent n’offrirait pas un paquet de cigarettes », dit-il.

Du côté de l’école Saint-Aubin de Baie-Saint-Paul, la direction souhaite contrer ce fléau en impliquant les parents et en augmentant la sensibilisation. Une approche bienveillante est priorisée auprès de leurs élèves.

Le personnel sera bientôt formé afin d’être en mesure d’appuyer les jeunes qui veulent cesser de fumer.

« Nous espérons pouvoir mesurer un impact positif à la fin de l’année scolaire », dit Michelle Moreau, directrice des communications du Centre de services scolaire de Charlevoix.

Malgré les lois, les adolescents font facilement l’acquisition de produits de vapotage. Photo Istock

Difficile d’intervenir pour le « Wax pen »

Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), rapporte que l’aspect, l’odeur et la facilité à se procurer ces produits sont aussi un problème pour eux , en tant qu’agent.

Il est très difficile d’intervenir pour ce qui est des adultes qui achètent les produits de vapotage. La SQ mise plutôt sur la prévention et l’éducation, tout comme c’est le cas pour l’alcool.

« Lors des perquisitions en matière de drogue, on a souvent des saisies de wax pen (vapoteuse avec thc). C’est accessible sur le web, donc ça devient difficile pour nous d’avoir un travail efficace concernant la problématique de vapotage de wax pen », dit Hugues Beaulieu.

En temps normal, le cannabis dégage une odeur particulière , ce qui donne aux agents un motif d’intervention.

« Le wax pen ça sent le melon d’eau, la gomme balloune, donc ça ne donne pas de motif d’intervention pour procéder à l’arrestation et pouvoir saisir pour analyse », dit-il.

Amendes

Pour l’exploitant d’un point de vente de tabac et pour l’employé dans un point de vente de tabac : vendre du tabac à une personne majeure, alors qu’il sait que celle-ci en achète pour une personne mineure: 2 500 $ à 62 500 $ et 500 $ à 1 500 $ pour l’employé.

Admettre ou tolérer la présence d’une personne mineure dans un point de vente spécialisé de cigarettes électroniques: 2 500 $ à 62 500 $

Une personne majeure qui achète du tabac pour une personne mineure: 500 $ à 1 500 $

Source: quebec.ca

Saviez-vous que…

Le tabac est un facteur de risque important de 16 types de cancers et de 21 maladies chroniques.

Les soins pour des maladies liées à la consommation du tabac coûtent aux Québécois 2,5 milliards de dollars chaque année.

Des changements

Le fédéral a encadré le dosage à 20 mg de nicotine

Le provincial a annoncé une taxe sur les produits de vapotage d’ici la fin de 2023

Les groupes de santé demandent l’élimination des saveurs et des arômes mais il n’y a pas de promesse pour l’instant.

Source: CQTS