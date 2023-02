Pour une 24e année, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord invite les fumeurs qui désirent arrêter de fumer à s’inscrire au Défi J’arrête, j’y gagne !

Cette année, c’est avec un tout nouveau concept que le défi se déroulera du 6 février au 19 mars, et ce, en inspirant les fumeurs à essayer d’écraser en leur rappelant la célébration liée à la cessation, soit la liberté retrouvée, une meilleure santé, plus d’énergie et d’économies.

« On compte encore 13,3 % de fumeurs au Québec, ce qui représente près d’un million de personnes. Le Défi J’arrête, j’y gagne ! a fait ses preuves pour soutenir les fumeurs souhaitant arrêter de fumer et ainsi leur permettre d’avoir une meilleure qualité de vie, tout en contribuant à prévenir plusieurs maladies chroniques telles que certains cancers, les maladies du cœur et des poumons », soutient Dr Richard Fachehoun, directeur de santé publique de la Côte-Nord.

La dépendance à la nicotine fait en sorte que fumer n’est pas simplement une habitude et il faut parfois quelques tentatives pour y arriver. Le sevrage physique et psychologique nécessite un bon encadrement afin d’augmenter les chances de réussite.

C’est pourquoi, pendant cet arrête d’une durée de six semaines, les participants obtiendront gratuitement du soutien selon leurs besoins.

« Il est bien connu que les fumeurs rechutent entre autres parce qu’ils retournent à la cigarette comme bouée de sauvetage pour atténuer les inconforts liés au stress, aux envies de fumer et au manque de nicotine. Il est primordial de les guider vers les bons outils pour faire face à ces obstacles si on veut qu’ils réussissent leur démarche de cessation. Le pharmacien reste le professionnel de la santé de proximité qui est tout désigné pour les appuyer », explique le pharmacien Alexandre Chagnon, directeur du nanoprogramme en santé numérique de l’Université Laval et porte-parole du Défi.

Ceux qui désirent participer ont jusqu’au 6 février pour s’inscrire sur le site defitabac.ca