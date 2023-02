Un nouvel outil pour connaître la situation dans les urgences de chaque région

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a lancé un nouveau site web pour connaître la situation dans les urgences de chaque région. Photo : Courtoisie

Il est désormais possible de connaître le nombre total de personnes présentes, le nombre de personnes qui attendent de voir un médecin, le taux d’occupation des civières et les durées moyennes de séjour des personnes assises dans la salle d’attente (personnes ambulatoires) ainsi que les personnes sur civière dans les services d’urgence du Québec.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a lancé un nouveau site Web le 31 janvier pour permettre aux citoyens de connaître la situation à l’urgence près de chez eux. Notons toutefois que « la diffusion de ces données est en période de rodage et en amélioration continue. Elles peuvent différer de la réalité à votre arrivée à l’urgence », déclare le ministère.

Par exemple, au moment d’écrire ces lignes, le taux d’occupation des civières s’élevait à 111 % au Québec, alors que 3 870 se trouvaient à l’urgence et 966 d’entre eux attendaient de voir un médecin.

Pour la Côte-Nord, on retrouve les données des huit urgences. C’est à l’hôpital de Sept-Îles que le taux d’occupation des civières est le plus élevé à 150 %. Il y a 24 personnes à l’urgence et 7 qui attendent une consultation avec un médecin.

À l’hôpital Le Royer de Baie-Comeau, le taux d’occupation des civières atteint 90 %, 28 personnes sont à l’urgence et 13 sont en attente de consulter un docteur.

Le Centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville, quant à lui, affiche un taux d’occupation de 0 %, soit le plus bas des urgences régionales. Un total de neuf personnes utilisent les services de l’urgence et sept patientent pour voir le médecin.

Parmi les statistiques dévoilées, le délai moyen avant de voir un médecin ainsi que l’attente estimée au 811 sont à venir.