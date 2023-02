Hydrogène vert : les propos du ministre Fitzgibbon réjouissent Charbone

Si les récents propos du ministre Pierre Fitzgibbon sur la disponibilité d’énergie limitée pour des projets d’hydrogène vert ont probablement jeté une douche froide sur plusieurs promoteurs, ce n’est pas le cas pour Charbone Hydrogène, qui y voit plutôt une bonne nouvelle.

Mardi, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie a mentionné que la majorité des projets de production d’hydrogène vert soumis à Hydro-Québec pour l’obtention d’énergie ne pourront se réaliser. C’est que ces projets totalisent des besoins de 9 000 mégawatts (MW), ce qui est énorme.

Cette déclaration n’a pas inquiété Charbone Hydrogène, qui garde le cap sur son projet d’usine de production d’hydrogène vert à Baie-Comeau et sur les investissements entre 5 et 7 millions de dollars estimés pour la première phase. Une première phase qui nécessiterait autour de 1 MW.

« Moi, je trouve que la déclaration du ministre est une déclaration responsable. Il y a eu beaucoup trop de demandes de compagnies étrangères pour venir acheter à rabais notre énergie au Québec », a réagi Dave Gagnon, chef de la direction et président du conseil d’administration de Charbone.

« Je pense que ça va favoriser des entreprises québécoises comme nous, ça va éliminer la compétition étrangère qui veut prendre notre énergie, la convertir en hydrogène et envoyer ça outre-mer. On en a besoin de cette énergie-là pour décarboner le Québec », a poursuivi M. Gagnon.

Contrairement à d’autres promoteurs, Charbone n’a pas l’exportation dans sa mire. « Je suis contre l’exportation. Je pense que l’énergie au Québec, on doit l’utiliser pour les fins d’utilisation des Québécois et des Québécoises et des entreprises au Québec avant d’aller décarboner l’Allemagne et les Pays-Bas ».

De petits projets

L’entreprise, dont le siège social est à Brossard, a deux projets d’usine dans ses cartons au Québec afin d’approvisionner le marché local avant tout, un à Sorel-Tracy dont la construction vient de commencer et l’autre à Baie-Comeau qui suivra.

« Il faut faire de petits projets, c’est ça notre modèle d’affaires. Quand on parle que les projets de 50 MW ne seront plus acceptés, nous, on est déjà, Charbone, dans 5 MW et moins. Nous, on va chercher énergétiques locales, c’est ce qu’on va faire à Baie-Comeau, c’est ce qu’on fait à Sorel-Tracy. »

Charbone Hydrogène, une société inscrite en Bourse, a confirmé en septembre 2022 ses intentions de s’installer à Baie-Comeau et n’a pas l’intention de reculer. Son usine modulaire et expansible est appelée à grandir avec le temps et la demande. Des négociations sont en cours avec d’éventuels clients industriels.

Rappelons que deux autres promoteurs dans l’hydrogène vert ont également annoncé des projets pour Baie-Comeau en 2022. Il s’agit de la firme allemande Hy2Gen et de l’entreprise Universal Kraft Canada, qui a des ramifications en Europe.

