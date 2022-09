Une virée sur la Côte-Nord et au Labrador en Citroën 2CV

Huit aventuriers reviennent complètement sous le charme d’une virée de quelque 4 000 km qui les a menés de Victoriaville jusqu’à la Côte-Nord et au Labrador grâce au nouveau circuit touristique Expédition 51. Et ce voyage, ils l’ont réalisé à bord de leur quatre petites Citroën 2CV, rien de moins.



Composé principalement de retraités, le groupe est animé d’une même passion, celle de leur petit bolide antique. Les membres font partie d’une association regroupant des passionnés de Citroën 2CV (lire deux chevaux) au Québec. Et ces véhicules sont loin de passer inaperçus.

« Les 2CV (un modèle de voiture), c’est un mode de vie. On essaie de copier ce qui est bon chez les Français. Il y a le fromage, le vin, mais aussi le mode de vie en deux chevaux », lance Alain Grégoire, le porte-parole enflammé du groupe, qui a baptisé sa voiture du nom de Charlotte. Une Charlotte qui a traversé l’océan il y a huit ans.

Le Manic a rencontré les voyageurs dans les bureaux de Tourisme Côte-Nord à Baie-Comeau au retour de ce long périple de trois semaines au travers les routes 138, 389, 500 et 510. C’est leur soif de découvertes qui les a conduits sur ce circuit hors du commun à bord de leur voiture dont les années varient de 1973 à 1987. Le goût du défi aussi.

Les petites Citroën 2CV ne passent pas inaperçues, comme ici face au mythique restaurant Chez Julie à Havre-Saint-Pierre. Photo Nicole Sheinck

Des coups de cœur

Alain Grégoire peine à cibler un ou deux de ses coups de cœur tant il a vu de sublimes paysages et a côtoyé de sympathiques personnes tout au long de son voyage. Des citoyens fiers de leur patelin, insiste-t-il.

L’homme réussit tout de même à identifier Fermont comme d’un moment magique. « C’est un coup de cœur. On a été reçu comme des rois. Incroyable. Ils nous attendaient. Ils nous ont accueillis. On a eu une visite minière même si les visites étaient fermées. »

Les élèves de la St.Lewis Académy, au Labrador, ont réservé tout un accueil aux touristes. Photo Nicole Sheinck

Le groupe se trouve ici à Port Hope Simpson au Labrador.

Il se souvient aussi du superbe accueil reçu dans un petit village de pêcheurs au Labrador, St. Lewis. Il s’agit du point le plus à l’est d’Amérique mis à part Terre-Neuve et les touristes l’ont appris de la bouche même de la mairesse de l’endroit.

Blanc-Sablon, c’était l’objectif, selon le porte-parole. Mais après avoir quitté le Labrador pour arriver à Blanc-Sablon, les voyageurs n’ont pu faire autrement que poursuivre leur route à l’est pour arriver à l’extrémité de la 138, à Vieux-Fort.

« La gentillesse des gens, c’est incroyable. Ce qui nous a surpris aussi, c’est la qualité de la route au Labrador, c’est extraordinaire. Écoute, dépassé Fermont, tu tombes dans un autre monde », poursuit le porte-parole.

Selon M. Grégoire, plusieurs personnes ont tenté de les décourager d’entreprendre cette épopée en raison, notamment, de la portion en gravier de la route 389. On leur a dit qu’ils allaient endommager leurs beaux bolides, qu’ils risquaient des ennuis mécaniques. Or, tout s’est tellement bien passer qu’aucune crevaison n’est même à déplorer.

Alain Grégoire est tout feu tout flamme en racontant son périple sur la Côte-Nord et au Labrador. Il pose au côté de sa conjointe, Nicole Scheink, et sa Citroën 2CV, qu’il a baptisée Charlotte.

« Nous, on vient des grandes villes. On voit les gens comment ils ont à cœur leur région. C’est beau à voir. (…) On ne s’empêchera pas d’en faire la publicité. On va dire toute la beauté des paysages et la gentillesse des gens », conclut l’homme.

Expédition 51

Le circuit Expédition 51 s’amorce à Baie-Comeau et permet aux voyageurs de rouler sur la route 389 en direction de Fermont, puis de traverser du côté du Labrador d’ouest en est sur les routes 500 et 510 pour rallier Blanc-Sablon sur la Basse-Côte-Nord.

Ensuite, après une traversée sur le Bella-Desgagnés, les gens peuvent notamment débarquer à Kegaska et retrouver leur point de départ sur la route 138.