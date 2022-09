L’important incendie sur la rue des Fougères au parc Ferland à Sept-Îles aurait été déclarée à partir du garage à l’arrière de la maison du centre. Les dommages causés par le brasier pourraient ne pas apporter de réponse pour la cause du feu.

Incendie au parc Ferland | « Il ne reste plus rien » – Martin Gagné

Un feu sur la rue des Fougères au parc Ferland aura touché deux maisons mobiles et deux garages, dimanche soir. L’événement a mobilisé le service incendie jusqu’à tard dans la nuit. Avec l’étendue des dégâts, la cause risque de ne pas être connue.

C’est à 20h14 dimanche soir (18 septembre) que les pompiers ont reçu l’appel. « Le dernier truck est parti à 3, 4h du matin », a fait savoir lundi avant-midi, le directeur par intérim de la Sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles, Martin Gagné. Ils étaient une quinzaine de pompiers à combattre le brasier.

D’ailleurs, il y avait encore des pompiers sur place lundi matin, alors que de la fumée se dégageait du sous-sol de la maison la plus fortement touchée par l’incendie. Elle est perte totale. Les résidents n’étaient malheureusement pas assurés.

Selon M. Gagné, les premières constatations laissent croire que le feu se serait déclaré à partir du garage de cette même maison. « Un problème électrique? Un article de fumeur? », évoque-t-il.

Le garage de la résidence de droite a aussi été frappé par l’incendie et est aussi perte totale.

Pour ce qui est de la maison de gauche, les dommages sont tout aussi importants, toit percé et fumée à la grandeur.

« On va avoir de la misère à trouver la cause. Il ne reste plus rien. Il y a trop de destruction », avance le directeur. Les pompiers iront récolter des témoignages de gens pour des hypothèses.

Lors de l’incendie, des explosions ont été entendues. Elles pourraient venir de bonbonnes de propane ou du transformateur, alors que des fils de lignes électriques sont tombés au sol.

À l’heure actuelle (10h15), il y a encore 140 clients privés d’électricité dans ce secteur du parc Ferland, près de la rue des Fougères. Le rétablissement est prévu vers 17h.

Lors de l’intervention, il n’y a eu aucun blessé.