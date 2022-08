Éloi Verret se taille un poste avec les Élites de Jonquière

Il n’y aura qu’un hockeyeur nord-côtier au sein des Élites de Jonquière M18 AAA pour la saison 2022-2023. Et ce sera Éloi Verret.

L’attaquant de Sept-Îles passera une cinquième année de suite au Saguenay. Après avoir porté l’uniforme des Espoirs lors des quatre derniers hivers (pee-wee AAA, bantam AAA et midget espoir), cette fois, ce sera les couleurs noir et or des Élites de Jonquière M18 AAA qu’il endossera.

Le hockeyeur de 16 ans a reçu la bonne nouvelle aujourd’hui (25 août) alors que les joueurs présents au camp défilaient à tour de rôle dans le bureau des entraîneurs pour l’annonce des dernières coupures.

« À mon tour, ils m’ont annoncé que j’allais passer la saison avec l’équipe. J’étais content », a fait savoir Eloi. « J’ai travaillé fort pour arriver là et mes efforts sont récompensés. »

Verret ne connaît pas encore les attentes à son endroit, mais il entend s’adapter au rôle qui lui sera confié. « Je vais donner le meilleur pour l’équipe. »

Couperet

Si Éloi Verret a eu droit à une bonne nouvelle, ce fut le contraire pour les deux autres Nord-Côtiers qui aspiraient toujours à une place. Les défenseurs Greg Tremblay (Sept-Îles) et Alex Gauthier (Baie-Comeau) ont été parmi les derniers jours retranchés.

Tremblay se rapportera aux Espoirs du Saguenay M17 AAA pour la saison 2022-2023. Gauthier a fait le choix de joindre les rangs des Lynx d’Alma au sein du circuit RSEQ juvénile D1.